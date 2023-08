“Mientras me manoseaba me pidió fotos”, el crudo testimonio de una de las víctimas del odontólogo Abrebanel

Mientras se aguarda que el caso avance al Tribunal de Juicio, Informatesalta conoció detalles de los abusos sufridos por las dos víctimas. El patrón de sometimiento fue idéntico: “Era halagador, hacía comentarios desubicados” y siempre colocaba los implementos que usaba en el pecho de sus pacientes.

Marcos Adrián Abrebanel, el odontólogo de 39 años preso desde el 17 de marzo pasado por los abusos sexuales cometidos a dos pacientes, siempre tuvo un dominio absoluto sobre sus víctimas dentro del consultorio donde se registraron los hechos.

Una de ellas, sin embargo, logró romper la barrera del miedo y la vergüenza y, con el respaldo de su familia, delató al profesional. Por detrás, otra menor cobró valor y sumó una nueva denuncia, mientras que otras tres más aún se investigan.



Las acusaciones contra Abrebanel, como se sabe, salieron a luz en marzo pasado, más precisamente el 6 de ese mes, cuando la madre de una adolescente radicó la primera denuncia en contra del odontólogo, quien, enterado de la imputación, se mantuvo oculto de la policía las citaciones de la justicia.

Ello, sin embargo, no impidió la tara del fiscal penal Federico Obeid, quien tomó declaración a la mujer y a la víctima directa, su hija. La menor, de 15 años, aún cursaba el cuarto año de la secundaria, cuando tuvo comenzó a hacerse atender con Abrebanel, quien tenía su consultorio en calle 20 de Febrero al 300, en pleno centro de la ciudad.

En su declaración, la adolescente contó vio al odontólogo dos veces. La primera, “no hacia más que llamar la atención, es una persona muy habladora, muy halagadora; tira comentarios disfrazados de halagos, es algo que llama la atención a simple vista”.

Esta característica fue confirmada por su madre y una hermana, quienes ya eran pacientes de Abrebanel. Tras la primera cita, la menor lo describió sin reparos y acertó en todo. “Yo les exprese que me había parecido muy hablador, muy charlatán y me dijeron lo mismo”, dijo respecto a lo que habló con su madre.





Tatuaje

Dado que posee un tatuaje en la zona de sus pechos, Abrebanel se vio obnubilado, así que se deshizo en halagos, algunos de los cuales coló entre comentarios un poco desubicados o subidos de tono, en especial para una menor, a quien atendía por primera vez.

En la segunda consulta, el 6 de febrero pasado, la menor fue nuevamente con su madre y hermana. Al ingresar al consultorio para otro arreglo de una muela, el acusado demostró que la tenía bastante presente, pues le preguntó si se había hecho un tatuaje nuevo.

Reiteró que el acusado era “muy hablador”, pues no paró de hacerlo en casi toda la consulta. De a ratos –agregó- “me tiraba comentarios; uno me pareció muy raro”. Fue cuando el profesional le preguntó si era tímida con su cuerpo. “Me dijo si me haría algún piercing polémico".

Luego, empezó a contar que la gente se hace piercings en los lugares que le gusta de su cuerpo y, entonces, me dijo que “yo podría hacérmelo en los pezones”. En respuesta, la menor contó que reprobó lo que había dicho con la mirada, pero no se dio por aludido.

Ya incómoda por el acoso de Abrebanel, la joven aguardó casi sin hablar a que terminara el arreglo. Cuando eso sucedió, se levantó de la camilla y rápidamente buscó salir del consultorio, pero al hacerlo se dio de frente con el dentista, así que lo esquivó, pero quedó atrapada por el escritorio.

"Me manoseó en los senos, por debajo de la ropa

y en la vagina, por debajo de la ropa interior...

en ese momento yo me quede dura”



En ese momento, al parecer, planificado por el acusado, comenzó a manosear a la menor. “Me rodea contra el escritorio y me comienza a manosear, me dijo varias cosas, pero no las recuerdo”, relató. Sobre el abuso, precisó: “Me manoseo en los senos, por debajo de la ropa y en la vagina, por debajo de la ropa interior...en ese momento yo me quede dura”.

La adolescente repitió que había dejado en claro que se quería ir. “Mi accionar fue de no querer estar ahí”, pero al acusado “no le importaba básicamente lo que dijese y siguió. Me pidió fotos, mientras me manoseaba; me dijo que le encantaba y si podía sacarle fotos a mis pechos”.

La adolescente se negó rotundamente, pero eso tampoco detuvo al odontólogo, quien no sólo era mayor, sino de mayor contextura física. “Es una persona grande, eso fue justamente lo que me bloqueó a primera instancia”, pues “me manejaba como quería, me agarraba, me traía de un lado para el otro”.

Gemidos

También “me gemía en las orejas”. En esos minutos, yo no sabía muy bien qué hacer y en un momento me tira para abajo, se para, saca su miembro y me lo dejó en la cara”, tras lo cual la obligó a practicarle sexo oral. En tanto, por afuera, la gente pasaba de un lado a otro.

La menor alcanzó a notar esto porque la puerta era de vidrio y esto puso bastante nervioso al acusado, quien luego del abuso la empuja, “se va a lavar las manos y me hace chistes, todo esto con su actitud de nunca estoy haciendo algo malo, siempre con una sonrisa y haciendo chistes”.

Antes de dejarla ir, sí la previno para que no le diga nada a su mamá. “Me dijo nada de decirle esto a tu mami”, para finalmente avisarle que debía volver un par de consultas más. “No es que te quiera obligar, pero tengo que hacerte un par de arreglos más”.

Durante su declaración, bastante extensa, la menor aclaró varios detalles, como el hecho de que, al momento de obligarla a la práctica de sexo oral, el acusado le tenía agarrado su mano, por ejemplo, como así también describió exactamente la disposición de la camilla, el escritorio y otros muebles, lo que se comprobó en su totalidad.

Además, su relato fue descripto como “claro y coherente”, lo que fue destacado por la fiscalía al momento de pedir el requerimiento de juicio, paso que ahora se encuentra en curso en el Juzgado de Garantías 4, a cargo del juez Diego Rodríguez Pipino.