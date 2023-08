Feroz asalto a un abuelo en Metán: "Entregué a mi hija, pido disculpas a la familia"

Gran conmoción se vive en Salta tras el brutal ataque al jubilado Cipriano Moreno, de 72 años que hoy pelea por su vida en el Hospital San Bernardo. El hombre aparentemente fue atacado durante el robo del dinero de su jubilación en la ciudad de Metán, hecho por el que están detenidos un hombre identificado como Armando Santiago Emanuel Morales (18) y dos mujeres identificadas como Beatriz Josefina Del Río (28), Beatriz del Valle Naranjo (29).

Con el correr de las horas, la madre de una de las detenidas, la joven Beatriz del Valle Naranjo, decidió hablar sobre la situación de adicción que vive su hija y su decisión de entregarla a la justicia ante el terrible hecho. Julia Casasola, dialogó con El Bueno y El Malo y dijo: "Recibí el llamado de una de mis hijas que vive en B° Los Laureles. Me dice 'la andan buscando a la Beatriz para matarla' me mostraron las armas y los machetes" ahí su hija le dice 'supuestamente el viernes a la noche junto con la pepo y otro chango golpearon a un hombre'.

Recuerda que de inmediato se dirigió a la comisaría y fue ahí que se anotició de lo que había sucedido, fue así que ella les indicó donde podía estar su hija, logrando que se detenga a los tres acusados entre ellos su hija. "Le dije señor oficial soy la mamá de Naranjo Beatriz, sé que mi hija esta denunciada, no sé bien qué paso acá pero si la tienen que detener yo sé donde esta, es más esta mañana la vi toda drogada. Mi hija consume todo lo que sea drogas, todos tienen consumo de drogas".

Tras hablar con el oficial les ofreció llevarlos hasta donde estaban su hija y los otros dos detenidos. "Me costó y me dolió, no justifico lo que ella haya hecho. Si es sí o no, la Justicia se hará cargo de esto se investigará. A mí me dijeron que sí o sí debía ser detenida porque la encontraba la familia de esta persona y la terminaban matando, no quiero que pasen más desgracias de las que ya pasaron", manifestó en la entrevista.

Relaciones y miedos

Julia contó que su hija accedía a la vivienda del hombre, ahora internado, porque tenía una relación con Cipriano: Hay una foto, en realidad Beatriz tenía una relación con el hombre golpeado y eso lo sabía el hermano, vecino de la casa de Beatriz. Tenían una relación de hace tiempo por eso tenía la posibilidad de entrar a esa casa".

La madre de la detenida aseguró que su hija cuando habló con ella el domingo mientras la detenían, le aseguró: "Mamá yo no fui, fue Santiago, pero estaba toda mal, con el estado de la droga".

Por último pidió a la familia de Cipriano no escracharla ni amenazarla por redes ya que ella hoy decidió mudarse a la vivienda de su hija detenida junto con sus otros hijos menores de edad: "Les pido disculpa a la familia, por parte de mi hija. No es bueno lo que hizo. Que sea lo que tenga que ser y que se aclare todo. A la par de la casa de Beatriz vive un hombre que dice que es hermano de Moreno, en B° San José. Ayer fui a limpiar y a quedarme ahí. Ese hombre en estado de ebriedad amenazó con prenderle fuego a la casa de Beatriz, porque a la par también vive la otra chica".

"Yo la entregué"