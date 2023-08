Massa anunciará un aumento salarial de urgencia de suma fija: de cuánto sería

Una vez que el ministro de Economía, Sergio Massa, retorne de su viaje a Washington tras las reuniones con funcionarios del FMI, de otros organismos de crédito y del gobierno de Estados Unidos, dará a conocer medidas dirigidas a cambiar el humor social y reforzar sus chances electorales.

Estarán concentradas en reducir el impacto de la devaluación en los ingresos de trabajadores formales e informales, jubilados y beneficiarios de AUH y otras asignaciones que paga la ANSES.

El monto que se analiza para ese monto extra oscila entre $ 85.000 ys $ 100.000 con el objetivo de compensar la devaluación del 22% a pedido del FMI, que tuvo lugar al día siguiente de las elecciones primarias, y que, se espera tenga un impacto en la inflación de los próximos dos meses, con índices por encima de los dos dígitos.

El kirchnerismo ya le había comenzado a marcar la cancha la semana pasada a Massa.

Varios dirigentes, entre ellos quien fue su competidor en las PASO, Juan Grabois, y el titular de la CTA, Hugo Yasky, salieron a plantearle públicamente al ministro de Economía que el monto de la suma fija no debería ser inferior a los $75.000.

El camionero Hugo Moyano reclamón monto no inferior a 50.000 pesos.

Según los primeros cálculos en el Palacio de Hacienda, la suma fija serían superiores y estarían respaldadas por los dólares que Massa traerá de su gira por los Estados Unidos.

De todos modos, la suma fija para trabajadores en relación de dependencia se complementará con anuncios para jubilados y pensionados, beneficiarios de AUH, asignaciones familiares y programas sociales.

En ese sentido, habrá una nueva reunión del Consejo del Salario Mínimo y, consecuentemente, un aumento de ese ingreso base que tendrá su correlato inmediato en un alza en los montos del Potenciar Trabajo.

En paralelo, el Gobierno oficializó el aumento de las jubilaciones, pensiones y la AUH un 23,3% en septiembre en el marco de la fórmula de movilidad y se estima que podría haber un extra en el monto de la tarjeta Alimentar que reciben las beneficiarias no solo de la Asignación Universal por Hijo, sino también de la AUE (embarazo); madres que tienen 7 o más hijos que perciben Pensiones No Contributivas y trabajadores rurales temporarios o estacionales, entre otros. /TN

Pablo Moyano le puso un número a la suma fija que prometió otorgar Sergio Massa

A más de una semana de las PASO y la devaluación del 22% que aplicó el Gobierno, el cosecretario general de la CGT y secretario adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, insistió con que el Gobierno debe otorgar de manera “urgente” una suma fija a los trabajadores y volvió a cargar contra los principales referentes del oficialismo por su “inacción” en plena campaña electoral.

“Hace más de un año que vengo pidiendo una suma fija para los sectores que no alcanzan a pasar la inflación. Es hora de darle a ese sector un poder adquisitivo digno y la universalización de las asignaciones familiares. Es imperioso que tengan un mango más para poder comer”, expresó Moyano.

En ese sentido, se mostró en línea con su par de la CTA, Hugo Yasky, y con Juan Grabois, al considerar que el monto de la suma fija no debe bajar de los $50.000 y que se otorgue “de acá a fin de año”.

“Tienen que otorgar $50.000, $60.000, $70.000 de acá a fin de año, espero que se cumpla. No para los grandes gremios que tenemos paritarias y bonos. Si se llegan a tomar las medidas que se están diciendo estos últimos días, sería importante”, insistió el dirigente de la CGT.

Si bien reclamó medidas para los trabajadores relegados, defendió a Massa: “Está siendo muy atacado, hay un plan de desgaste. Está haciendo todo lo posible para bajar la inflación y sacarse estas porquerías del Fondo y lanzar medidas que son urgentes“.

Además, volvió a manifestar su disconformidad con la falta de reacción del PJ nacional y del bonaerense, liderada por el diputado Máximo Kirchner, y agregó en ese lote a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, al presidente Alberto Fernández y a funcionarios que tienen a cargo la campaña.

“Estoy sorprendido y preocupado por lo que está pasando en los últimos días. Veo una inacción todavía de nuestro espacio para ir a buscar a la gente que no fue a votar. Siguen avanzando las propuestas alocadas de estos dos representantes de la derecha (por Patricia Bullrich y Javier Milei) que hablan fundamentalmente de eliminar los derechos de los trabajadores”, expresó.

“La Vicepresidenta no habla, el Presidente no habla, los gobernadores, la gran mayoría, no habla. Me llama la atención como militante y como peronista el silencio de funcionarios que hoy deberían estar al frente de la campaña. Ojalá me equivoque y que en los próximos días haya una bajada de línea”, agregó Moyano en declaraciones a radio 10. /TN