“Mi papá me hacía cosas que no me gustaban”: el relato de una niña abusada desde los 5 años

Mediante amenazas dirigidas a sus hermanas menores, un empleado gastronómico abusó por 5 años de la mayor de sus hijas, hecho por el cual fue condenado a doce años de prisión, una pena que la madre de la menor consideró “escasa”.

Entre llantos, la víctima, de 10 años, no pudo más y le contó a su mamá todos los vejámenes sexuales que sufría de los 5 a manos de su propio padre, quien este martes recibió una condena de 12 años de prisión en el marco de un juicio abreviado, el que fue homologado por la Sala IV del Tribunal de Juicio.

En su sentencia, la jueza Norma Vera consideró al acusado como autor material de los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por el vínculo, la guarda y la convivencia, y por corrupción de menores agravada, en concurso ideal.

Para aplicar esta pena y calificación legal, la fiscalía tomó como base, entre otras pruebas, el estremecedor relato de la menor. “Mi papá me hacía cosas que no me gustaban, a veces me tocaba mientras yo jugaba con mis hermanas”, dijo para luego explicar que esos tocamientos eran sobre su senos y órganos genitales.

“La primera vez, yo tenía 5 años, después pasaba todas las mañanas y yo no podía decir nada (…). Fueron muchas veces, en la habitación, en el baño o mientras yo jugaba. Otras veces él –por el acusado- se me tiraba encima; me decía que si no me dejaba se lo iba a hacer a mi hermana”, reveló.

Al describir con mayor precisión el primer episodio, explicó que sucedió cuando se bañaba, circunstancias en que su padre le pidió el cepillo y, con esa excusa, entró y “me hizo esas cosas. Yo agarré la toalla y salí corriendo. Me puse el pijama y me acosté con mi hermana para que no me lo haga más”.

“Mi mama se iba a trabajar a las 8 y ahí pasaba. A veces yo estaba jugando en el patio y él me miraba raro, yo nunca me pude poner un vestido porque me daba miedo”, agregó la niña, quien reconoció que una de sus hermanitas veía todo, pero no hacía nada porque “era chiquita”.

“Yo dormía con ropa normal, él me tocaba por arriba de la ropa y por debajo, no podía gritar porque me tapaba la boca, me insultaba, me decía que nadie me iba a creer y que iba a destruir la familia. Fueron muchas veces, en la habitación, en el baño, o mientras yo jugaba”, relató.

Una búsqueda en internet

“Me agarraba de la cintura, me besaba el cuello, me tocaba los pechos y la vagina, todo con su mano, yo se la sacaba y el la volvía a meter. A veces, me hacía un hueco en la bombacha. Me tocaba a veces con su mano, y otras veces con su parte prohibida; se sacaba el calzoncillo”.

“Yo le dije a mi papá que no les haga nada a mis hermanas”, dijo la menor, lo que demuestra que la intimidación ejercida por su padre sobre ella, daba resultados, pues logró la impunidad, al menos, hasta que la niña un día se levantó y encaró a su mamá antes de que se fuera al trabajo.

Su madre, al respecto, contó que su hija se le acercó llorando y le pidió hablar con ella, ante lo cual y en vista de tal insistencia mantuvo conversación. En esa charla, me dijo llorando: “no quiero quedarme con mi papá, hace cuatro años que abusa de mi”.

Luego de precisar los detalles de los abusos, tal cual lo hizo en su declaración en Cámara Gesell, la menor aportó un dato que causó un gran impacto. Sostuvo que ella supo que estaba mal porque empezó a buscar en Internet y ahí se dio cuenta que estaba siendo abusada.

Ante este desgarrador relato, la madre y pareja del acusado, dijo que nunca notó nada raro ni actitud sospechosa o que pudiera alarmar de esta situación. Cuando la mujer conoció la pena que iba a recibir, refirió ampliamente los padecimientos que sufre la menor, tras lo cual dijo que la pena acordada le parecía escasa si se toma en cuenta el daño causado a la menor y al resto del grupo familiar.