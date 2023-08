"Me robaron hasta la miel": El drama de un apicultor desvalijado en Metán

La inseguridad no cesa en Salta, esta vez en Metán un apicultor conocido y ex policía, Jorge Valencia sufrió el vaciamiento de su vivienda en las periferias de la ciudad, en las márgenes del río. El hombre además de denunciar el robo de gran cantidad de bienes materiales se refirió al trato de la policía.

"Yo no pensaba que me iba tocar. esto ya viene desde hace bastante tiempo. A los vecinos ya los agarraron de pavo les robaron a todos. A ellos le roban animales. He visto que se carnearon vacas. El hombre que tiene la chanchería trata de trabajar y le robaron, son cuatreros, ladrones de todo, te roban lo que encuentran, no le perdonan a nada", relató.

El apicultor contó que el robo se produjo durante el fin de semana largo: "No fui ni el domingo ni el lunes, fui el martes y me encontré con la novedad. Un generador eléctrico, ese lo uso cuando trabajo de noche, una bicicleta, herramientas de trabajo, de carpintería, una máquina reuter, martillo eléctrico, pistola automática, clavado eléctrica, garrafas, un rifle 14 que era reliquia de mí tío, ropa nueva y cosas que no recuerdo".

Los delincuentes rompieron el candado y ya todo fue fácil para alzarse con todo, harían escapado por el río "Se ve que fueron para el lado del río porque vi huellas de carros en el lugar. Hacia el frente no encontré nada, que es una puerta de alambre, una tranca" contó por el medio El Bueno y El Malo.

Consultado por el apiario y si sufrió daños Valencia contó que esta vez no le robaron "Anteriormente lo hicieron. La gente va hacer daño. Mocosos que van a apedrear, tiran los cajones, los enlazan los tiran, cuando se calman las abejas vuelven y roban la miel, queda el cajón desparramado, vuelven y sacan la miel".

Siendo ex policía mostró su impotencia ante la falta de compromiso de los efectivos que no le quisieron tomar la denuncia hasta 2 días más tarde. "La brigada me dijo que no tenía oficial para que reciba la denuncia, hasta anoche la comisaría no mando a la Brigada. Ese día tendría que haber ido criminalística pero es difícil levantar huellas, lo único que esperaba era encontrar el candado para ver si tenía huellas", agregó.