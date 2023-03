Violento robo comando, a los tiros se llevaron dinero de una finca

Un nuevo hecho de extrema violencia ocurrió en Salvador Mazza, Pocitos, allí todos los empleados de una finca se vieron sorprendidos por el arribo de al menos 7 personas en motocicleta que ingresaron al lugar en busca de dinero empleando violencia y a punta de pistola.

Una de las víctimas, Sebastiana Sandoval contó: "Un susto tremendo, no pudimos hacer nada. Estaba adentro de la oficina, se escuchó que entró un grupo de motos fuerte, pasaron para el fondo, buscando la oficina, no encontraron la oficina y se vinieron para acá, empezaron con los disparos, la gente en el piso, hubo como 9 disparos".

La mujer, aún conmovida por el hecho, dijo ante Activa2: "Mi secretaria está herida, le dispararon en la pierna, así que ahora está en el hospital de Tartagal, me mataron a mi perrito que siempre me acompañaba en la oficina de un tiro, nos tiraron a todos al piso, a todos nos golpearon. Buscaban plata, acá en Pocitos no se puede estar, no se puede vivir con esta inseguridad".

Consultada por alguna característica de los delincuentes, confirmó que todos estaban con la cara cubierta y hasta había una mujer "Se llevaron la plata que teníamos, una bolsa con dinero, se llevaron las llaves de los vehículos, en las cámaras se vieron 7, pero todos entraron motos".

Increíblemente, Sebastiana manifestó sobre la inseguridad reinante en Salvador Mazza, limítrofe con Bolivia "Nadie hace nada, no se puede andar, nosotros tenemos una camioneta y no la podemos ni usar porque esas son las que las que roban para Bolivia, yo tengo una pollería en Pocitos y ya me entraron 4 veces y nadie hace nada, no sabemos si acudir a la policía o qué hacer. Todos tenemos golpes por todos lados".

Además, la víctima informó que los delincuentes cuando huían no pudieron dar arranque a una moto y la dejaron tirada.

Sin protección

La propietaria de la Finca, aún consternada por lo que vivió en pocos minutos dijo: "No sé si estarán trabajando, seguimos sin creerles nada. Matar mi perrito, mi compañero, le pegaron un tiro al lado mío. De su secretaría contó que se levantó y le dispararon en la pierna. A los otros chicos los tenían tirados en el piso, pateándolos, ensangrentados y la gente que estaba descansando, todos con culatazo en la cabeza. La mujer hirió con un cuchillo en la espalda a un niño".

Entre llantos, pidió mayor seguridad. "Estos maleantes vienen a sacarnos el trabajo, queremos que alguien escuche. Que los gobernantes hagan algo por favor, ya es muy aterrorizante. Me asusté, tengo hijos. Vi a mi secretaria en el piso y pensé que la habían matado, yo los corrí hasta afuera, me da mucha impotencia" No entiende como Gendarmes instalados a pocos metros de la Finca no hicieron nada ante las detonaciones.

Por último la mujer contó que con las cámaras la policía habrían identificado al menos 4 de los malvivientes.