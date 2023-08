Concejales analizarán el incremento del estacionamiento medido a $150, no a $200

La Comisión de Tránsito, Trasporte y Seguridad Vial del Concejo Deliberante convocó para el lunes 4 de septiembre a funcionarios municipales y a integrantes de otras comisiones, para el análisis del incremento del estacionamiento medido.

En diálogo con InformateSalta, la concejal Emilia Orozco, recordó que desde el cuerpo aprobaron una ordenanza en la cual se establece que la suba del estacionamiento medido quede sujeta a la actualización del valor de la Unidad Tributaria.

“Esto no fue tomado de buena manera por los permisionarios porque sienten que los perjudicó. Ellos cada dos o tres meses iban al Concejo y se hacía una modificación de la ordenanza o una actualización de la tarifa”, dijo.

Actualmente, con la hora a $130, desde el sector aducen problemas con al cambio y salir perdiendo al tener que redondear para abajo a $100. “Eso es lo que adjudican parte de los referentes, porque en la última nómina actualizada aparece que son 790, se aumentaron 90. Nosotros siempre tenemos las reuniones con los mismos referentes donde a su vez hay muchas internas dentro de los permisionarios, que no se sienten representados por estos referentes, entonces es como que siempre tenemos una mirada parcial, no total. Hay gente que va, se dedica a hacer su trabajo, no se mete mucho, no se involucra con el área legislativa, con los reclamos”, expresó.

En este sentido, si bien en la última semana se hablaba de llevar la hora a $200, la edil aseguró que la nota que presentaron en el Concejo Deliberante antes del receso invernal, habla de $150.

“Ellos solicitan que la hora de estacionamiento se vaya a $150, $200 sería un disparate. Este pedido viene desde un poco antes del receso de invierno, motivo por el cual quedó en stand by, y hablando con los concejales, aparentemente no hay intenciones de acompañar el aumento porque creen que van en detrimento del usuario, pero nosotros nos ponemos a comparar que la hora de estacionamiento en una playa está a $600, por lo general la adecuación de estacionamiento medido siempre iba a un poco menos del 50%. Es muy grande la brecha entre estacionar en la vía pública y en una cochera. Es otro servicio, pero nunca hubo una diferencia tan grande”, indicó.

Estacionamiento medido digital

Emilia Orozco, fue coautora del proyecto tratado el año pasado, que buscaba digitalizar el cobro para así evitar los problemas que ocurren actualmente. “Hubo un plenario donde hubo sucesos muy desagradables por parte de ellos, una falta de respeto total, cuando los recibimos, muy agresivos en ese momento, porque estaban en contra. Primero no habían leído el proyecto, segundo trataron de meter miedo los pocos referentes al resto de los permisionarios diciendo que eran parquímetros y que iban a desaparecer los permisionarios y no era así”, afirmó.

Asimismo, subrayó que con el mismo se buscaba un sistema rotativo, con mayor control y beneficioso para todos. “El usuario muchas veces no tiene cambio pero billeteras virtuales tenemos todo. Algunos aducen que las personas con discapacidad no pueden manejar un celular y cuando vimos el legajo de los 790 permisionarios, yo me tomé el atrevimiento de ver quienes no tenían celular y no eran más de 20. Nosotros proponíamos un sistema dual, seguir con la boleta papel pero también poner el sistema digital. Iban a ver ellos mismos en la práctica de que iba a ser mucho más beneficioso para todos, ir desplazando la boleta papel de a poco”, sostuvo.

Finalmente, opinó que hoy en día es tarde para volver a instalar el tema teniendo en cuenta que todos los concejales impulsores del sistema ocuparán una banca solo unos meses más.