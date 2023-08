Contrarreloj, negocian la paritaria docente: "El sueldo de agosto tiene que tener aumento"

Docentes de la educación pública de Salta, le solicitaron al gobierno provincial la revisión de la base de cálculo de sus salarios. Este pedido fue expresado de manera unánime sobre la mesa de negociación paritaria.

De la misma participan los siete representantes de gremios docentes, ADP, ATE, CTA, UPCN, AMET, UDA y SITEPSa, y Autoconvocados de la Plaza, uno de los tres espacios sin estatuto gremial que participa en la negociación con el gobierno provincial.

Durante la mañana de hoy, Fernando Mazzone, secretario general de la Asociación Docente Provincial (ADP), habló luego de esta reunión que mantuvieron ayer y que continuará hoy por la tarde.

“Qué difícil momento, en qué situación estamos”, empezó diciendo por Pacífico, a modo de reflexión y contó que ayer se confirmó que desde ahora se van a empezar a reunir de forma mensual, no trimestral como lo venían haciendo.

“Habíamos cerrado las paritarias hasta el 31 de julio, sobre esa estamos 9.3 arriba de la inflación. Tenemos una inflación de julio que marcó un 6.9, que para mí no condice con la realidad porque después del 13 de agosto, de las elecciones, la devaluación del 22% fue como una bomba, y el índice de agosto lo vamos a tener el 15 de septiembre, entonces complica todo”, sostuvo,

Mazzone recordó que habían logrado en la paritaria anterior un bono de 60 mil pesos que se pagó el 15 de julio $30 mil y el 15 de agosto los otros $30.000. “Ahora el ministro Sergio Massa anuncia este bono, pero los empleados que están bajo su orbita son los nacionales, no los provinciales”, criticó.

“Acá en provincia, cuando nosotros logramos el bono, fue directamente para todos, independientemente de lo que cobren”, añadió. Dijo que ven esto con un poco de distancia porque no impacta realmente en el salario, ya que no es de forma permanente.

“Lo que sí queremos y estamos de acuerdo es que el sueldo de agosto tiene que tener un incremento salarial, que se cobra el viernes es decir que estamos a contrarreloj”, confirmó.

En este sentido el secretario añadió que no sabría de cuánto va a ser el aumento “porque estamos consultando distintas variables, le consulto a colegas de otras provincias para analizar esto, pero no sé qué número poner, no sé qué es lo adecuado”.

“Todavía no conocemos la inflación de agosto, pero ya estamos sufriendo el aumento de los precios. No hay forma de hacer cálculos”, dijo.