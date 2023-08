Paritarias: En julio se venció el último acuerdo con docentes y analizan un nuevo pedido

En julio se venció el último acuerdo paritario docente y desde el sector comienzan a reunirse para debatir el nuevo porcentaje que pedirán durante los encuentros.

Al respecto, Ana Gutiérrez, docente autoconvocada aseguró a Canal 4 que esta semana iniciarán con las charlas y llamarán a una asamblea departamental en la que definirán el nuevo pliego y medidas que presentarán al gobierno provincial.

En este sentido, reclamó que aún no recibieron las devoluciones de los descuentos por los días del paro realizado durante marzo y abril. “Hubo un compromiso para la devolución en junio, julio, llegamos a agosto, nos dijeron que el 2 de agosto nos iban a dar una solución, no la dieron y ahora esperamos al 18 a que ellos nos devuelvan esa plata, pero ya no tiene el mismo valor”, dijo.