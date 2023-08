Concejales se reunirán con el intendente electo Emiliano Durand

Ediles se mostraron expectantes con la visita del intendente electo Emiliano Durand, la cual se realizará el 18 de septiembre, esperan allí poder conocer su visión del municipio.

El concejal Alberto Salim, en diálogo con Interactiva que espera conocer “cuál es la posición que tiene la nueva gestión”. La discusión se centrará en si la nueva administración respalda la creación de la auditoría interna o si tiene en mente otros enfoques para la supervisión de las cuentas municipales.

La discusión se vuelve aún más técnica al explorar las diferencias entre control interno y auditoría interna. El edil explicó que las funciones actuales de control interno son llevadas a cabo por el contador general de la municipalidad. “Hay toda una discusión técnica si es lo mismo el control interno que la auditoria interna y que esto lo realiza el contador general de la municipalidad”, subrayó.

Salim enfatizó que en la actualidad, aunque no existe una auditoría interna en el sentido estricto, se realizan auditorías internas por áreas. Sin embargo, esta estructura parece no cumplir con todos los requisitos necesarios para un control exhaustivo. “Es como que no está funcionando una auditoría interna tal como existe en la provincia”, admitió.

En cuanto a la percepción del Tribunal de Cuentas sobre esta propuesta, Salim compartió su experiencia tras una reunión con ellos. Según el concejal, el Tribunal de Cuentas considera que la creación de una auditoría interna sería beneficiosa, ya que simplificaría el proceso de control para ellos. Aunque reconocen la existencia de auditorías internas por áreas, ven la auditoría interna como una mejora necesaria. “Ellos creen que sí, que eso sería inclusive para ellos sería muy necesario que exista eso”, afirmó Salim.