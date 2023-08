Tránsito: Aseguran que las multas con cámaras fijas sin un agente de tránsito no son legales

“Es un fotochoreo”. Fueron las palabras del concejal José Gauffín al referirse a la imposición de multas por exceso de velocidad con cámaras fijas sin la presencia de un agente de tránsito o policía.

La noticia fue dada a conocer durante el espacio de manifestaciones en el Concejo Deliberante. “Estamos a favor del uso de la tecnología, siempre y cuando sea legal y adjudicada en forma transparente”.

Esto fue por descubrir el marco legal de la imposición de estados fotomultas tras un caso particular. “En marzo se aprobó una resolución donde pedimos al tribunal administrativo de faltas que nos de certezas sobre una fotomulta, saber si era legal”.

“Esta era por exceso de velocidad tomada con una cámara fija sin la presencia policial o de un agente municipal. Aquí descubrimos el meollo del negocio, hoy recibimos la respuesta desde el Tribunal Administrativo de Faltas y nos da la razón, la multa o la infracción labrada con una cámara fija sin la presencia policial no está dentro del marco legal vigente. En definitiva es un fotochoreo”, aseguró.

En ese contexto explicó que “las intimaciones son que en estos sistemas se labran 30.000 infracciones mensuales y en los primeros seis meses 180.000. Es un negocio enorme porque toma distraída a la ciudadanía, se hace un gran negocio que después decae porque la gente se entera de los puntos fijos de estas cámaras”.

Gauffín consideró que este desconocimiento hace que los salteños se vean obligados a pagar multas que no son legales. “No todos tienen para pagar un abogado y hacer el descargo. Las cámaras fijas no pueden funcionar porque no van a ser actas válidas”.

Finalmente reconoció estar profundamente de acuerdo con el uso y aplicación de la tecnología y “la modernización de la Ciudad de Salta, a través del uso de la tecnología, esto ha sido una preocupación del gobierno actual, aunque pocos han sido los logros en este sentido, no han puesto el foco en el control de tránsito, sino en las infracciones que se generan en el tránsito de la Ciudad”.