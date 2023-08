El cuestionado programa municipal “Salta es tu Casa” ¿Está siendo afrontado por Provincia?

En la sesión del Concejo Deliberante, la edil Paula Benavides, quien desde el principio alzó la voz en contra del programa municipal “Salta es tu Casa” asegurando que no se estaba cumpliendo con la entrega de los voucher, volvió a contraatacar.

Durante la etapa de manifestaciones, la concejal tomó la palabra para referirse a una reunión mantenida con el Ejecutivo municipal para analizar la ejecución presupuestaria del Ejercicio 2022, en la cual también pudieron consultar sobre el cuestionado programa.

“Nos decían que este programa se lanzó sin tener en cuenta y sin saber de donde iba a salir la partida presupuestaria correspondiente para afrontar ese gasto. Hoy lo está afrontando Provincia y están tratando de que Provincia se responsabilice de esta campaña electoral que ha hecho la señora Bettina Romero”, disparó.

Y agregó que “en varias oportunidades he pedido al Ejecutivo municipal ser responsable en el manejo de la Hacienda Pública, hoy no solamente quiero pedirles responsabilidad, sino también cordura, porque esto no tiene ni pies ni cabeza”.