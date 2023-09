Buscan ayuda para el comedor "Creciendo Juntos" que asiste a casi 200 personas

En el barrio San Calixto funciona solamente un comedor que ayuda a personas de la zona y de barrios aledaños, brindándoles un plato para que puedan llenar sus panzas. Es el comedor Creciendo Juntos quien apela a la solidaridad de los salteños.

Noelia Peralta, encargada del comedor, comentó a FM Pacífico que trabajan desde hace 3 años y si bien comenzaron asistiendo a 50 personas, hoy ya suman 180 personas entre niños, abuelos y madres.

Ante la difícil situación financiera que atraviesa el país, Noelia explicó que es complicado poder sostener el comedor, pero que su lucha va a seguir para poder brindar ayuda a las familias, muchas de ellas representadas por madres solteras.

Creciendo Juntos se sustenta con la ayuda de sus trabajadores y de la organización a la que pertenecen FOB (Federación de Organización de Base) que abarca distintas organizaciones políticas barriales, los platos que pueden brindar van desde guisos, salsas, lampreados de pollo, salpicón que son cocinados en su casa y ante desde la pandemia la gente concurre con el tupper para retirar los alimentos.

Consultada por el estado de ánimo de quienes asisten comentó: “yo creo que ya no existe la vergüenza, más si son niños, las madres van por sus hijos a buscar un plato de comida porque no lo pueden tener en su casa”.

“Los chicos van contentos porque saben que van a comer”

“Acá no se acerca nadie, no se acerca ningún político y capaz que no están ni enterados del funcionamiento del comedor”, culminó Peralta respecto a su realidad, esperanzada por lograr una colaboración por parte de los corazones solidarios y seguir manteniendo el comedor. Para cooperar con Creciendo Juntos, se pueden comunicar al celular: 3874047487, y acercar donaciones a la dirección: barrio San Calixto, manzana 10 lote 12.