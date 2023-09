Volver a clases sin Leonel: "Cuando los chicos llegaron se pusieron a llorar"

Tras la muerte de Leonel Francia de 11 años el pasado Jueves en B° Solidaridad, muchas voces coincidieron en el hecho de que el pequeño era maltratado y esclavizado por su propia madre, la cual hoy está detenida e imputada por su muerte.

Entre tantas cosas que se dijeron desde el jueves hasta la fecha, fue puntualmente que desde la escuela a la que asistía Leonel habían denunciado hechos de violencia en contra de la madre del pequeño. Ante esto la directora del establecimiento educativo Crucero Ara Gral Belgrano 2 De Mayo N° 4811 del B° Solidaridad dio su palabra.

Viviana se mostró conmovida al hablar del alumno fallecido. "Nuestra escuela está transitando un difícil momento, estamos tratando de sostener a todo el grupo, el equipo de docentes. En la escuela el caso de Leonel Francia es uno de todos los casos en los que se habilitan los protocolos por maltrato infantil".

Siguiendo en sus declaraciones, la docente expresó sus sensaciones: "Fue impactante para nosotros, también soy madre, fue muy shockeante la noticia, además porque Leonel era un niño muy participativo, inteligente, tenía muy buen rendimiento académico, sus inconvenientes venían con la relación con sus compañeros, pero era natural, un niño más dentro de la escuela".

"Desde el día que tomamos conocimiento del fallecimiento nos ha tocado sostener a todo el grupo. Estuvimos acompañado por la Supervisora y con el grupo de Orientación Escolar la licenciada Chauque nos acompaña en sostener al grupo".

Contó que el lunes, cuando llegaron al grado los compañeros de Leo, fue conmovedor, "Cuando los chicos llegaron se pusieron a llorar y ellas trabajaron con dinámicas con las licenciadas para sostener al grupo y a la docente".

La denuncia contra la madre

Viviana citó que había denuncias previas. "El día 17 de Marzo de este año se hace una denuncia a la madre por maltrato a la madre debido a unas marcas que la maestra observa en los brazos del niño ante lo cual el niño le expresa que era por una paliza que le había dado la madre".

Recordó que en ese momento se habilita el protocolo, se hacen los informes correspondientes y se hace la denuncia. "Tengo entendido que la madre fue citada a la policía, que fue a la ciudad judicial, luego se hizo un informe desde la ciudad Judicial se solicitaron los informes correspondientes, que también lo hizo la docente del grado y las intervenciones que siguieron sucesivas a la denuncia fueron del equipo de orientación escolar, el cual trabajaron el caso no puntualizando o solo teniendo en cuenta el caso de Leonel sino haciendo un trabajo integral de grupo, para el tema de los límites, los diálogos, acoso escolar".

Posteriormente mencionó que "Nos llegó en Abril un instrumento Legal donde se nos pide un informe del niño y la docente hace el informe detallando todas las características académicas del chico, se hace referencia a las asistencias, inasistencias, al cuidado personal que se evidencia y el cual se manifiesta en como va Leonel todos los días a la escuela".

La madre tenía contacto con la escuela

En cuanto a la madre, a quien identificó como Lidia, la directora contó "las veces que fue citada en algunas oportunidades no fue, pero sí se apersonó a la Institución, sí tuvo entrevistas con el equipo de orientación, firmaba las actas en la cual se la ponía en conocimiento de las situaciones. Ella era sola con su hijo. Si bien no lo llevaba o lo traía, pero cada vez que se la llamaba, no en todas las oportunidades, pero sí asistió. Iba y venía solo porque vivía a dos cuadras".

Trabajar en un contexto social difícil y siguiendo un protocolo

Viviana contó que tras la muerte de Leonel, este lunes se apersonó personal de la comisaria para solicitar informes y todo en cuanto a las intervenciones que se realizaron de la Institución Educativa. Consultada en Canal 10 sobre la problemática en la comunidad y los protocolos que activan en la escuela dijo:

"A diario se activan protocolos. Mas o menos en un recuento grueso sin exactitud pero vamos activando hasta el día de hoy desde el inicio del periodo lectivo, 50 protocolos. La violencia intrafamiliar es una problemática que nos atraviesa todos los días y los protocolos que se activan son por abuso sexual, violencia física y maltrato psicológico, apenas los niños nos manifiestan algún tipo de evidencia en el acto se hace la denuncia".

"Nuestra comunidad educativa es muy grande, esta compuesta por muchas familias. Yo tengo más de 1300 alumnos y la mayoría de las familias, no en todos los casos, son niños que provienen de familias bien constituidas pero en un porcentaje hay algunas familias que tienen problemáticas de consumo, violencia intrafamiliar , desempleo y estas problemáticas detonan muchas veces estas situaciones en las que los niños se ven inmiscuidos o son parte de esa violencia que se traslada de los adultos de la familia, son las mimas madres o padres que violentan a las criaturas".

Por último explicó que es un contexto muy difícil para trabajar. "A veces nos toca activar un protocolo, acompañar al niño a la comisaría y después desde la Asesoría muchas veces se nos da la orden de que volvamos a entregar a los menores a los progenitores".

Protocolo

Viviana, explicó cómo funciona el protocolo. "Nosotros como representantes del Estado tenemos que visibilizar y denunciar cualquier hecho en el cual nosotros denotemos una sospecha del maltrato o de vulneración de algunos de los niños. En este caso cuando las marcas son visibles inmediatamente no se avisa a la madre ni nada, lo primero que se hace es poner en conocimiento las autoridades de la situación y ya ellos se encargan desde la comisaría, porque ellos consultan al asesor de menores de turno y se hace cargo un Juez de Menores y él es el que decide si va llamar a la madre".