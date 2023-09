Clavelistas reclaman que las reubicaron donde no venden y que les piden $24.000 de permiso

Pese al buen ánimo que se instaló en Salta por el inicio de las fiestas del Milagro, quienes no están conformes con su presente son las “clavelistas”, es decir, las vendedores de claveles pues apuntaron contra la gestión municipal quien decidió apostarlas en calles más lejanas a la Catedral, siendo perjudicadas en la venta, como así la exigencia del pago de un canon superior a los 20 mil pesos para poder vender sus flores.

El móvil de CNN Salta -94.7 MHZ- pudo obtener el testimonio de las vendedoras quienes comenzaron su descargo señalando que, pese a que históricamente trabajan sobre las calles Mitre y España, esta vez les permitieron instalarse en plaza Belgrano, zona donde dijeron que no hay afluencia de personas, menos de compradores y que este nuevo lugar les implica pérdidas.

“Nos dieron permiso para la plaza Belgrano donde no hay flujo de gente que nos compre, no pasa nadie por ahí, ese es el tema y nos está perjudicando”, manifestó una de las mujeres agregando que ellas ya compraron los claveles para vender, siendo imperiosos estos primeros días de novena pues “en los últimos días ya no se vende, la plata ya está invertida, esto no es algo que podamos guardar, un clave dura 10 días”.

A esto sumaron que para poder instalarse deben abonar un canon a la Municipalidad de $24.000, monto que se duplicó en comparación del año pasado, cuando era de $12.000. “No es que no queremos pagar, pero que nos den un lugar para trabajar bien, nos mandan a la plaza Belgrano y no vamos a vender nada ahí, que nos den un lugar donde uno pueda vender, juntar la plata y pagar”, aseveró una vendedora.

“Somos floristas de toda la vida, siempre trabajamos para esta fiesta, somos como 12 familias”

Con este dato, calcularon que además del canon deben abonar otros $3500 en concepto del seguro por accidentes, sin dejar de lado que gastan entre $4000 y $5000 diarios entre el transporte para ir al centro como en la comida que llevan para la jornada y la que dejan en sus hogares, además que el lote de claveles fue subiendo su precio de $6000 a $8000, significando una importante inversión.

“Nos dan 2 días para juntar la plata, si no pagamos nos van a secuestrar la mercadería, y nosotras toda la vida trabajamos con las flores, ¡que nos vuelva a ubicar en la España, en la Mitre!”, recalcaron las vendedoras para concluir su malestar.