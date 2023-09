En pleno Milagro salteño, Cargnello trató de mentiroso a Milei

Luego que el candidato a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei, quien resultó más votado en las PASO del pasado 13 de agosto, calificara al Papa Francisco como “comunista”, “zurdo” y “el representante del maligno en la Tierra”, el arzobispo de la ciudad, Mario Cargnello, en exclusiva con CNN Salta, aseguró que “sus dichos son un despropósito y no responden a la verdad”.

En plena campaña política para las elecciones presidenciales, aseguró que las declaraciones del libertario son mentira. “Lo acusa de que él difunde el comunismo. No es verdad. Sería interesante que él lea un poco de la opinión social de la iglesia para darse cuenta de cuáles son los fundamentos de los cuales se habla y para entender el mensaje del Papa”, expresó.

A días de celebrarse la multitudinaria procesión en honor al Señor y la Virgen del Milagro, aseguró que lo que quiere Francisco es que aprendamos a mirar las necesidades de los otros. "No pensemos que vamos a crecer aplastando al otro, sino con el otro”.

Teniendo en cuenta el año electoral, dijo que es especial porque la patria necesita un testimonio de unidad en una sociedad que se enfrenta con mucha rispidez: “Ojalá se sepa mirar lo que el Milagro dice, la decisión del futuro del país está en manos de cada ciudadano”.

A su vez, instó a votar pensando en el rostro de los 47 millones de argentinos. “Yo no puedo votar mirando a un candidato. Tengo que votar mirando a mis hermanos argentinos a ver quién de los cinco es una persona que, por sus antecedentes, por el proyecto del país que me muestra, por la Argentina que busca, merece mi voto”, expresó.

En ese marco, aseguró que “el momento es difícil y la pobreza se vive”. “Yo no acuso solamente, ni me parece que sea a veces responsabilidad solo de los funcionarios más altos, sino también de toda la estructura que tiene que manejar las cosas para que la comida llegue a los colegios o a las escuelas”.

“Hay reacciones de hartazgo frente a una estructura política que no sirve al bien común”

Recordó que en el 2001 la gente dijo que se vayan todos pero no solamente no se fueron, sino que, no cambiaron de actitudes. “Es más, hasta entraron descendientes que siguen con la misma actitud. Jóvenes, pero que tienen la misma actitud, muy cerrados en ellos, muy interesados en lo suyo, y al menos no se ve, o se ve que es poco el interés por el bien común”.

Para finalizar, aseguró que a democracia, que es la división de poderes, mucho no se lo ha visto en los 40 años”, donde hubo gobiernos que sí, otro menos, y algunos que poco, han respetado esa estructura democrática”.

“Para peor, el señorío del dinero se impone, y entonces quien tiene la plata es el Ejecutivo y es el que condiciona los otros dos poderes, que no debiera ser”