Marocco criticó a Milei: "Quiere sacar la coparticipación, eso es violar las leyes"

El vicegobernador de la provincia, Antonio Marocco, estuvo visitando los estudios de CNN Salta – 94.7 MHZ- donde estuvo analizando el escenario político y electoral que se desarrolla a nivel país, con sendas críticas al candidato presidencial Javier Milei respecto a varias de sus propuestas al electorado.

En primera instancia comentó que recientemente participó del ParlaNORTE y de la UNINOA donde “repudiamos las expresiones de Milei y después trabajamos con temas que tienen que ver con el norte”, como también dieron su “apoyo a las medidas que tomó el ministro Sergio Massa, no al candidato”.

Dicho esto y reflexionando del contexto electoral por el que atraviesa la realidad argentina, el vicegobernador recapituló los resultado de las PASO de hace un mes. “Hay una expresión electoral que creo que no fue definitiva, fue un voto bronca, la gente está enojada con la política porque no hay respuestas a las demandas de la sociedad”, aseveró.

Con esto se permitió criticar a Milei diciendo que “no me imagino una Salta ni una Argentina gobernada por Milei”. También dijo que él no es “de la casta ni me interesa eso, yo me formé como dirigente, siempre reniego que critican a la clase política, ¿a cuál clase? ¿La que arman los que no vienen de la política? Nos generan más problemas los que no vienen de la política que los propios políticos”.

En esa línea comentó que hay una preocupación desde los gobernadores del norte sobre las propuestas de La Libertad Avanza, respecto al fin de la coparticipación que pretende el espacio. “¿Qué expresa ese sector? Que no habrá coparticipación federal y eso es violar la Constitución, las leyes, ¿cómo van a hacer para no brindarla? ¿Qué cada provincia se las arregle como pueda? ¿ Cómo se hace eso?” cuestionó para concluir.

“Quien quiera irse de la democracia, va a pagar las consecuencias; hay instituciones que se deben respetar”