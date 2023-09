Historias de peregrinos: Camina de Tucumán con una cruz hacia los pies del Señor del Milagro

Son cientos los peregrinos que se movilizan por las rutas salteñas, hacia la Catedral Basílica de Salta, para rendir honor al Señor y Virgen del Milagro. Guillermo Agüero camina como hace años con una cruz a cuestas.

Desde Tucumán emprendió la marcha por un objetivo, pedir por los más necesidados. “Todos cargamos una cruz", dijo a Telefe Salta.

La cruz de madera, que no sabe cuánto pesa exactamente, es de eucalipto y cada año, al finalizar la fiesta la Señor y Virgen del Milagro, es donada a otras peregrinaciones. Este año en particular, será donada a una "causa muy especial", dijo Agüero aunque no especificó donde. Esta es una de las tantas historias que reúne el Milagro y que sólo lo entiende quien vive esta fiesta con Fe y Devoción.