“La municipalidad está en una situación de acefalía”

Luego que el presidente del Concejo Deliberante e intendente interino, Darío Madile, manifestara su preocupación por la delicada situación financiera del municipio, el edil electo Martín Del Frari, fue más allá y aseguró que “prácticamente se vive una situación de acefalía”, y agregó que “no hay un peso en las arcas”, mientras la “intendenta está de vacaciones”.

Del Frari indicó en FM Pacífico que utilizaron la campaña política para prometer un montón de cosas, entre ellas, diferentes obras en la ciudad, que se iniciaron un mes antes de las elecciones y que al día de hoy siguen paralizadas, complicándole la vida a la gente.

Además, aseguró que el municipio está endeudado. “Sacaron un préstamo de mil quinientos millones antes de las elecciones, y no se sabe a ciencia cierta en qué lo utilizaron, en qué se lo gastaron, porque no hay un centavo de ese préstamo que va a tener que afrontar el próximo intendente electo”, dijo.

Con respecto a la “transición”, indicó que el intendente electo de Emiliano Durand tuvo la mejor predisposición, pero los funcionarios de la actual gestión municipal no le atienden el teléfono. “No hay ningún tipo de transición iniciada, el intendente electo lo dijo el otro día”, agregó.

En diálogo con la periodista Marcela Pérez, hizo hincapié en la mala relación entre la intendencia y los concejales. “La gestión Romero se ha caracterizado en estos cuatro años por tener una mala relación con los concejales, por tener un hermetismo ante todas las decisiones que toma en el municipio e inclusive escondió información pública a la prensa”.

Según Del Frari, la municipalidad hace menos de un mes contrató 45 obras a futuro, con empresas constructoras amigas de la gestión “que va a tener que pagar el intendente electo cuando asuma, con una municipalidad totalmente vaciada y endeudada”.

También criticó las demoras y el presupuesto destinado a, según dijo, la “innecesaria” obra de Plaza 9 de julio. “Todavía no está terminada, ya se ha re determinado en varias oportunidades, y sigue subiendo el monto del dinero que se está gastando”.

En el mismo sentido, se refirió a la obra del canal de Yrigoyen también quedó a medias y no hay dinero para continuar la obra. “Es una obra millonaria que la anunciaron con bombo y platillo, con el solo fin de hacer un anuncio electoral, y que ahora ha perjudicado y mucho a los vecinos de la zona sudeste de la ciudad”.

Por otro lado, apuntó a la suba “desmedida” de impuestos municipales. “En su gestión subió el valor de la unidad tributaria más de un 400% desde que asumió allá por diciembre de 2019. Subió impuestos y aumentó la cantidad de tasas e impuestos que paga la municipalidad”, afirmó.

“Trabajó específicamente en el microcentro de la ciudad de Salta y se olvidó de los barrios y villas de la ciudad”

También criticó las prioridades del municipio, y aseguró que “trabajó específicamente en el microcentro de la ciudad de Salta y se olvidó de los barrios y villas de la ciudad”. “Hizo contratos y convenios con empresas privadas que son realmente terribles”, aseguró.

Al igual que el intendente electo Emiliano Durand, también puso la lupa sobre las fotomultas. “Es totalmente irregular y anticonstitucional, porque quieren entregarle el manejo del cobro a una empresa privada que está cuestionada en toda la Argentina por cobrar de manera irregular y anticonstitucional, dándole el 45% de todo lo que se recaude”.

El concejal fue tajante y aseguró que “es un clavo” que le quieren dejar al Intendente Emiliano Durand para cuando asuma el 10 de diciembre”. “Si ellos firman un convenio o firman un contrato por determinada cantidad de tiempo con una empresa privada, legalmente le dejan un compromiso enorme al Intendente que va a llegar y en caso de que el Intendente lo quiera dar de baja se mete en un problema legal”.

"Pareciera ser que están empecinados en que le vaya mal al próximo Intendente"

Del Frari insistió en que pareciera ser que están empecinados en que le vaya mal al próximo Intendente. “Antes de las elecciones hablaban de un gobierno que hacía las cosas bien, y el día después de las elecciones paralizan la obra, desaparece el dinero de la municipalidad, comienzan a firmar obras a futuros con empresas constructoras amigas, el convenio que quieren hacer con las fotomultas”, apuntó.

También apuntó al mal estado de las calles. “Salta es una ciudad que está detonada por los pozos, no se solucionó nunca el problema de los baches y de los pozos”, manifestó.

Para finalizar, dijo que la gestión del Intendente Emiliano Durán va a hacer un relevamiento cuando llegue y le va a mostrar a la ciudadanía todo lo que está mal. “Lamentablemente hoy no hay acceso a la información pública, no hay acceso a lo que está pasando en la municipalidad, la Intendente está de vacaciones, no sabemos quién gobierna”.