Por irregularidades, cerraron un hogar de niños en Salvador Mazza

La Secretaría de la Niñez intervino tras irregularidades en el hogar de niños “Nueva Esperanza”, ubicado en Salvador Mazza y decidió cerrarlo. Le medida fue tomada tras una intervención judicial debido a denuncias y a las constantes irregularidades que se producían. Durante el fin de semana, El Tribuno dio a conocer la noticia sobre el intento de traslado hacia otro hogar de Tartagal de chicos, todos menores de edad, que se encontraban allí alojados.

El operativo no se concretó debido a la resistencia de los chicos a ser trasladados. La situación no es aislada, ya que existen varias denuncias por supuestos malos tratos. Sin embargo lo que habría causado el detonante para el cierre habría sido una denuncia realizada por una adolescente, menor de edad, quien manifestó que dos adultos se habrían llevado a dos adolescentes menores durante la noche para “charlar”. La Secretaría de la Niñez pudo hablar con las chicas quienes contaron lo sucedido y denunciaron el hecho.

El subsecretario de Familia, Cristian López Traficando, manifestó que el hogar era el único que se encontraba tercerizado con provincia y que se decidió finalizar el convenio con la fundación que prestaba allí servicios.

“El Hogar Nuevo Esperanza es el único hogar tercerizado que tiene la provincia de Salta de los 23 dispositivos de protección. Esto significa que es la provincia la que le transmite los fondos mensualmente y es el hogar quien efectúa la contratación de su personal, que son las personas que llevan adelante el cuidado de los chicos. No así los equipos de profesionales, los cuales pertenecen a la delegación de Tartagal, pertenecen a la contratación provincial y son los que llevan adelante los abordajes con los chicos y a los cuales también son los que les imparten formas y tareas de cuidado a las cuidadoras que contrata directamente la fundación”, explicó

Dijo también que: “En el año 2021 notamos ciertas irregularidades en cuanto al manejo. Así también se habían dado situaciones de vulneración de los cuidadores por parte de los niños que se encontraban alojados, con lo cual se llevó adelante el proceso de investigación y acordamos con la fundación en un convenio escrito de que los cuidadores también debían, a pesar de ser contratados directamente por la fundación, pasar evaluaciones de comisión de diagnóstico”

“Este convenio vino cumpliéndose en cierta medida durante todo este tiempo, no de manera completa, con lo cual veníamos llevando adelante pedidos de regularización y cumplimiento. A raíz también de unos sucesos que se dieron hace dos semanas aproximadamente, en donde una niña advirtió que ciertas personas adultas se llevaban a la noche a dos chicas, es que iniciamos un proceso de escucha activa con las dos adolescentes involucradas” manifestó.

Expresó que esta situación más otras irregularidades fueron más que suficientes para cierre. Aclaró también que “no hay 25 niños, hay solamente 6 chicos y chicas adolescentes. Con lo cual, cuando fuimos a efectivizar el traslado, el viernes, los chicos obviamente manifestaron una preocupación de no querer irse, por tal motivo la Secretaría y la Delegación no quisieron actuar compulsivamente. Obviamente todo eso se está contemplando y en donde reitero, no se efectivizó el traslado ese día, a raíz de no actuar en un marco de impulsividad con los chicos, sino tratar de hacer que ellos también entiendan el porqué de la decisión”, finalizó.