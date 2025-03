Femicidio de Edith Román, familiares cortan la ruta y piden sean detenidos los acusados

En el amanecer del viernes 13 de diciembre unos pescadores que iban en busca de carnada encontraron el cuerpo de la adolescente Edith Antonia Román.

La chica asesinada de 17 años estaba en una zanja del río Pilcomayo, territorio indígena en el extremo noreste de la provincia de Salta, en el límite con Paraguay y Bolivia y si bien en un primer momento se detuvo a 4 hombres, que además serían primos de la víctima, hoy la familia sabe que todos están en libertad y exigen sean detenidos nuevamente.

Hay personas que están sueltas mientras yo estoy acá preocupado

Don Roman, papá de Edith en busca de respuestas de parte de la Justicia se apostó en la ruta junto a familiares, desde donde se mostró dolido porque siente que la justicia no está actuando como corresponde.

“Esta la familia acá al costado de la ruta, vemos que la Justicia no está actuando como corresponde. Hay personas que están sueltas y mientras yo estoy muy preocupado, ellos están sueltos”.

Denunció que durante el corte de ruta fue amenazado e insultado “Hubo un muchacho que me tiro la bronca, me gritó y me sigue burlando la gente. Entonces veo que la Justicia no actúa”.

A través de Mosconi TV, insistió "Hay responsables que están sueltos, también estamos tratando de buscar otro abogado porque no nos dan información. Sospechamos que por ahí entre abogados hay algo, una acuerdo, yo analicé, charlé con abogada y supuestamente saqué dudas de por qué esta situación, la Justicia no da información, así que quiero que sepa el mundo entero del caso que le ocurrió a Edith. Estamos sufriendo, quiero que la justicia actué ¡Por favor quiero que actué! Porque nosotros vamos a seguir buscando otra manera".

Por último, aseguró que las Instituciones que deberían apoyarlos y asesóralos, por ser comunidades originarias, no lo están haciendo.