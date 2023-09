En el programa SinVueltas producido por InformateSalta, el periodista Federico Storniolo entrevistó al presidente de la Cámara de Comercio, Gustavo Herrera, quien sostuvo que la incertidumbre político económica del país pone a los comercio en una situación delicada.

"El comercio está pasando una situación extrema, de mucha incertidumbre. Este año no se ha podido hacer siquiera un proyecto mensual, por el bono, la devaluación y la inflación", aseguró.

“Los argentinos nos asustamos cuando vemos la inflación en números, pero en la calle se veía ya”

En este sentido, continuó detallando que, "cuando no hay certidumbre, a la gente le quema el peso en el bolsillo y sale a comprar porque no sabe cuanto va a valer".

Es que "se produce un desfasaje porque el comercio no sabe a cuanto va a comprar la mercadería, afecta al humor también. Es una cuestión compleja en donde si no hay forma en la que todos nos pongamos de acuerdo, es difícil. El bono no es ni bueno ni malo, no hay acuerdo".

“La incertidumbre crea angustia, afecta el humor de la gente, del vendedor”

Respecto al pago de los bonos en Salta, dijo que se dejó la libertad a cada comercio para que pueda adecuarse a sus posibilidades, "muchos llegaron a acuerdos con sus empleados. Hay gente que puede pagarlo y gente que no puede".