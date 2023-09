Devolución del IVA: el comercio local, a la espera de más información

En el marco de las últimas medidas anunciadas desde el Ministerio de Economía de la Nación, desde este lunes comienza a regir el nuevo programa de Devolución del IVA, que permitirá acceder a descuentos en la compra de productos de la canasta básica y productos de higiene personal al abonarse con tarjeta de débito.

Este “Compre sin IVA" permite un reintegro de hasta $18.800 este mes, debido a que implica la devolución del impuesto del 21% del total de la canasta básica. La medida regirá para comprar en mayoristas, supermercados, fiambrerías, almacenes, carnicerías, pescaderías, verdulerías, entre otros comercios del mismo rubro.

Al respecto de esta medida InformateSalta se comunicó con Carol Ramos, presidenta de la Cámara de Comerciantes Unidos de Salta quien comentó que a la fecha fue poca la información trascendida que les permitió tener certidumbre sobre los alcances de la medida de Nación.

“No se nos dio tanta información, me parece que es para alimentos y me parece bueno que se devuelva (el IVA), pero todavía a nosotros tanta información no se nos brindó para que tengamos un panorama más claro”, enfatizó Ramos primeramente.

“En sí, nosotros también somos consumidores, entonces calculamos que cuando compremos, vamos a tener el mismo beneficio”, objetó sobre los alcances que también podrían recibir. Sin embargo se permitió una crítica a las decisiones tomadas desde la cartera nacional de Economía.

“Esto genera un poco de temor, no se sabe de dónde viene, ¿de dónde sacará el Gobierno este dinero? Como siempre, el sector privado es donde cae cualquier medida de reajuste, no tenemos confianza en un Gobierno que no genere dinero sino que lo regale, porque las medidas vienen no con producción sino con regalar dinero”, arremetió.