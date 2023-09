Afirman que no hay profesionales nuevos que quieran especializarse en terapia intensiva

Durante los días 20, 21 y 22 de septiembre, en Salta Capital tendrá lugar el 33° Congreso Nacional e Internacional de Terapia Intensiva. Bajo el lema “cuidando el presente para proteger el futuro” se reunirán profesionales tanto nacionales como internacionales que compartirán sus experiencias, conocimientos y avances en los diferentes ámbitos de la Medicina Crítica.

El Dr. Sergio Castillo, especialista en Terapia Intensiva y Cardiología, visitó los estudios de Radio CNN Salta 94.7 MHz, y contó que están muy expectantes por esto ya que es la tercera vez que Salta es sede y es un orgullo.

“Tiene todas las temáticas que refiere de los sectores críticos de la parte médica, enfermería, kinesioterapia, bioquímico, farmacia y ahora llega con una actualización de veterinaria”, contó.

Sostuvo que habrá disertantes nacionales, referentes, y gente extranjera que viene con lo nuevo para actualizar el sector clínico en todos los ámbitos. “Como médico argentino, estoy orgulloso de los médicos argentinos. Argentina en calidad médica, actualizaciones, no desentona a ningún nivel y tenemos buena tecnología”, señaló.

Por otra parte, confirmó que la situación en Salta en cuanto terapia intensiva no es la mejor, “venimos en cuanto a lo formativo, bastante bien, pero hoy el sector crítico no atrae a los jóvenes”, aseguró.

“Cuando es formativo, no les interesa tanto, creo que debe ser por la modalidad, porque no hay consultorio y no resulta atractivo. Además, hacer guardia toda la vida, tampoco es muy atractivo y sobre todo no sé si están bien pagadas las guardias”, indicó.

Dijo que en algunos hospitales salteños hacen 24 o 12 horas de guardia, y es muy cansador. “El San Bernardo, que es un hospital escuela, el año pasado tenía 6 cargos para hacer la especialidad en terapia intensiva y no hubo nadie que quiera. El año pasado no tuvimos ingresantes a la residencia, este año recién tuvimos 4”, contó.