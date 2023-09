Fallo histórico por Fátima: “Hay que evitar que vuelva a suceder otro accidente así”

El pasado mes de abril, la Oficial Fátima Virginia Cardozo, murió luego de que un hombre que conducía alcoholizado la embistiera al intentar evitar un control de alcoholemia durante la madrugada del domingo.

Daniel Sebastián Castilla, de 36 años, domiciliado en B° Santa Ana es quien provocó este siniestro vial fatal y ahora se conoció que tiene inhabilitación perpetua para conducir. Así lo confirmó la jueza Liliana Musa, quien está a cargo del Tribunal de Faltas de Salta.

Musa explicó que en principio tenía reincidencia ya que había cometido la infracción de conducir alcoholizado meses antes. “Se tuvo en cuenta el tema de la desigualdad y vulnerabilidad, ya que ella estaba de espalda trabajando y mandando el informe a sus superiores y no pudo ver que el agresor no se detuvo, continuó la marcha y por darse a la fuga, la atropella y pierde la vida”, añadió.

Sostuvo que cuando llega el acta de infracción, se encuentra con muchísimas faltas, ya que no tenía ni seguro ni RTO, no tenía el pago de patente, se dio a la fuga y además tenía 1.38 de alcohol en sangre, lo que triplicó la sanción.

“Yo me fui más allá usando la Ley de Violencia Contra la Mujer N°26.485, cuando tuve que aplicar la inhabilitación le puse perpetua, es decir de 99 años porque me obligan a tomar acciones positivas como miembro y funcionaria del Estado para que nunca más vuelva a suceder otro accidente así”, añadió.

“De mi depende que esa persona no vuelva a manejar nunca más y de esta manera tengo que evitar y erradicar un caso similar”

Explicó que existe un Registro Nacional donde ya cargaron esta prohibición y también se libró oficio a Movilidad Ciudadana, por lo consecuente, todos los municipios adheridos a este sistema, saben de la inhabilitación.

La jueza recordó por Radio Salta que tenemos una ley de alcohol cero, es decir que no se puede tomar ni una gota de alcohol y manejar, y fue establecida para evitar los grises y es una infracción severa para la ley.