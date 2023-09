Juicio por los 43 gendarmes: "Tengo plena fe en la Justicia"

La Justicia confirmó que el juicio por el accidente vial en Rosario de la Frontera en el que perdieron la vida 43 gendarmes hace ocho años, se reanudará el próximo viernes 22 de septiembre.

Recordemos que el proceso había sido suspendido en 2021 por varias irregularidades de parte de los demandantes. Ocho años después, la Justicia analizará el caso y el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta convocará a los imputados y a los familiares de las víctimas a iniciar el proceso casi desde cero.

Nicolás Vedia, abogado querellante de la familia de uno de los fallecidos, en diálogo con Radio CNN Salta 94.7 MHz, añadió que se dio inicio en el año 2021, pero se suspendió por las medidas que presentaron la defensa y autoridad civil.

El abogado indicó que, en la primera etapa de la investigación, que ya está reflejada e incorporada en las declaraciones testimoniales, hay un caso muy particular en donde el chofer de este vehículo que no salió de Santiago a Jujuy porque había llegado un día antes desde Rosario de Santa Fe, confirma que los neumáticos no estaban en condiciones. Al día siguiente dispusieron que ese mismo colectivo tenía que salir a Jujuy.

“Tengo plena fe en la justicia y hasta fin de año se tendría que determinar la responsabilidad penal de los acusados”

“El suboficial Diaz, le dijo al jefe de taller, apellido Salvatierra, que no podía salir por no estar en condiciones los neumáticos. Al día siguiente lo notifican y le dicen que tenía que ir, y él dice que lo hará pero que se encuentren en condiciones los neumáticos y raíz de esto sucedió esta tragedia”, relató. Confirmó que esto está registrado dentro de la declaración testimonial.

Respecto al tiempo que pasó desde el accidente hasta hoy para el desarrollo del juicio, sostuvo que, según su opinión personal, “si bien tuvo su tiempo, de esta parte siempre existió la justicia para acelerar y que a la brevedad se lleve a cabo este juicio de debate para llegar a la verdad de los hechos y determinar la responsabilidad de los culpables”.

Sobre la indemnización, añadió que él está como querellante en la parte penal, no así en las cuestiones de víctimas y las demandas por daño y perjuicio. Sin embargo, conoció que otros familiares han presentado y les ha salido favorable la sentencia, pero gendarmería y el estado se opuso.

“Tengo plena fe en la Justicia y hasta fin de año se tendría que determinar la responsabilidad penal de los acusados”, finalizó.