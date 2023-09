Más denuncias contra la directora de la escuela en B° San Carlos por maltrato y hostigamientos

Fue hace poco tiempo cuando nuestro medio se hacía eco del malestar por padres cuyos hijos asisten a la escuela San Carlos Borromeo, ubicada en barrio San Carlos, en la zona sur de la Capital, por malos tratos por parte de la directora como así irregularidades desde su administración en el establecimiento.

Ahora los padres volvieron a apuntar a la directora, a quien identificaron con el apellido Aramayo, diciendo que hay casos de hostigamiento, de chicos a los que zamarroneó, que impide el ingreso de adultos a la institución, maltratos a ordenanzas, personal del kiosko, pone trabas para realizar actos e incluso el izamiento de la bandera, y ahora los docentes están pidiendo carpeta médica ante la mala situación que tienen que la directiva.

“Este tema empeoró con la salida de los docentes con carpetas médicas, con carpetas psiquiátricas y la denuncia de un ordenanza por malos tratos de la directora, hostigamientos”, comentó un padre a Multivisión Federal, ampliando que este muchacho les indicó que la directora “le hace la vida imposible, a la gente del kiosko también, molesta todo el tiempo a la señora”, que atiende el mismo.

“Una maestra de Artística tomó carpeta psiquiátrica por los hostigamientos de la directora”

Otros problemas que sumó es que a los padres no les impiden entrar al inmueble, ni siquiera llevándoles cosas a los chicos en caso que las precisen. También que desde principio de año no se hace el izamiento de banderas, o que no les permiten a los chicos salir a divertirse en los recreos, sino que tienen que quedarse en las aulas con juegos recreativos sentados o viendo videos.

A esto sumaron una denuncia por un caso de maltrato que la directora habría cometido contra un chico con el espectro autista. “Este chico busca un lugar para retrotraerse, la directora pasó por el lugar y chicos de 3° grado vieron cómo ella lo agarró y lo zamarroneó”, dijeron los tutores. En esa línea una mamá sumó que su hijo es intolerante a la lactosa y no le dejan ingresar el desayuno, que en respuesta a sus reclamos “me dicen que está disponible el pase” a otra escuela.

“Los chicos no tienen ganas de venir, mi hija amaba venir pero ahora se pone triste, dice que ve cada cosa y no le hace bien”

Afirmando que no hay comunicación alguna con la dirección ni con la encargada del establecimiento, los papás también dijeron que los actos escolares no se cumplen, se hacen en muy pocos minutos y sin el respeto propio de las ceremonias. “En la Jura a la Bandera, el acto duró 20 minutos, no pusieron sillas, con certificados sin firmar, ¿entonces no tiene validez? Ese mismo día para los chicos más chiquitos fue el acto a Güemes, no quería que se haga el acto”, lamentaron.