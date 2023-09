“No voy a decir que estuve muerto porque no lo sé”: impactante relato de Jorge Lanata en su regreso a la TV

Jorge Lanata (63) volvió este domingo a su programa de TV, Periodismo para Todos, después de los problemas de salud que lo alejaron de la pantalla durante más de un mes. Y lo hizo con un impactante relato de sus semanas de convalecencia. "No voy a decir que estuve muerto porque no lo sé", expresó el conductor.

Habitualmente dedicado a la vida política argentina, esta vez el inicio de PPT tuvo como protagonista al mismo Lanata. No hacía el programa desde el 20 de agosto pasado. Después sufrió una infección urinaria por la que ingresó dos veces a la Fundación Favaloro, con amplia preocupación en el ambiente político y mediático.

"Tengo 63 años menos un mes. Se me perdió un mes. Un mes estuve en terapia intensiva, dos veces intubado. De ese mes no me acuerdo nada o mejor dicho me acuerdo sueños", resumió el periodista, a modo de balance de sus estadías en el centro médico.

Su editorial fue por momentos conmovedor. Y en otros hasta dramático. "Mi cuerpo estaba acá, mi cabeza no. Es un mes que nunca voy a recuperar. Después de ese mes, volví. No voy a decir que estuve muerto porque no lo sé. Sé que volví, y tampoco sé de donde", añadió en un pasaje emotivo de su intervención.

Explicó que sufrió un shock septicémico. "Una infección en todo el cuerpo", como definió al inconveniente que lo mantuvo alejado de la TV y de la radio. Si bien recibió el alta el viernes 15, no hizo PPT el domingo pasado. Un día después comenzó a retomar sus actividades usuales, entre ellas la radio, en la que cometió un exabrupto por el que pidió disculpas.

"Lo primero que se me ocurrió decir fue una barbaridad: garchen todo lo que puedan, dije. Perdón. Lo que quise decir fue vivan todo lo que puedan. Vivan todo lo que puedan", apuntó Lanata este domingo en Periodismo para Todos, notoriamente reflexivo.

Después, aprovechó para dejar consejos como quien regresó del borde de la muerte.

"Vivimos como inmortales y les damos poca importancia a las cosas más importantes. Vivimos como si el amor existiera siempre, como si el tiempo fuera infinito. Voy a ser obvio, pero este mes que perdí me hizo pensar en la eventualidad. Somos una rama que se rompe. Pude no haber vuelto. No sé por qué volví. Hoy podría haber acá una película, o un programa de homenaje y ya", siguió el periodista.

Y concluyó: "Es cierto que el mundo gira sin nosotros. Pero ¿y entonces? ¿cómo vivir? No sé. Imagínense que ahora todo se termina. Ahora. Bueno, traten de vivir sin arrepentirse de lo que no hicieron, de lo que no pudieron, de lo que dejaron atrás. Creemos que sí, pero no hay tiempo. En cualquier momento la vida puede robarte un mes, o más".

"En plena campaña electoral estuve varias semanas lejos de todo, sin laburar, y hoy soy noticia porque un día reaparecí en los medios… Me siento Cristina", dijo Lanata.

Durante su internación, eltrece reemplazó su programa con cine. De eso también se tomó el periodista para seguir bromeando. "Gracias a la gente de Canal 13 que se puso muy contenta con mi vuelta porque ya se le estaban acabando las películas para poner en el horario de PPT", jugueteó el animador de radio y televisión.

Mujer Maravilla 1984, Bad boys para siempre, Justicia Implacable y Noche de venganza fueron los títulos que seleccionaron para ocupar el vacío temporal que dejó el tanque periodístico de los domingos.

La anterior aparición de Lanata en la pantalla chica había sido el 20 de agosto. Ese día había mostrado algunas molestias físicas que incluso hicieron dudar de que pudiera salir al aire. Sin embargo, hizo el programa con normalidad.

El martes volvieron los inconvenientes y tuvo que ser internado para el tratamiento de una infección urinaria bacteriemia. Si bien sus compañeros de Radio Mitre le desearon una pronta recuperación y auguraron un rápido regreso al trabajo, esta vez su cuadro llevó preocupación a sus seres queridos.

“Esta vez fue para asustarse un poquito", expresó su esposa, Elba Marcovecchio.

Es que recibió el alta el 11 de septiembre y regresó a su casa. Pero menos de 24 horas más tarde debió ser internado otra vez. Ingresó con un cuadro febril y fue derivado a terapia intensiva.

Finalmente, el lunes 11 recibió el alta y, paulatinamente, fue retomando sus labores ordinarias. /Clarín