¿Remiseras en buen estado? “Incorporan vehículos en cualquier condición, no tienen baños”

En medio de la negativa de algunos sectores del transporte impropio a recibir las apps de transporte en Salta, son muchas las irregularidades que tiene el servicio en la ciudad, como ser los vehículos que no están en condiciones, las remiseras que ni siquiera tienen baños, las muchas licencias dadas tiempo atrás en pocas manos, entre otras cuestiones.

Así lo aseveró el concejal capitalino Eduardo Virgili quien, en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- comentó que junto a ediles mantuvieron una reunión con representantes de taxis quienes se mostraron reacios a recibir las aplicaciones, lo cual consideró que esta negativa les permite adaptarse a las nuevas tecnologías y responder a la demanda de una sociedad interesada en que lleguen al ámbito local.

“Si el sistema de transporte impropio no se adapta a las nuevas formas, como en otras jurisdicciones donde está funcionando y de forma legal, llegarán a un punto donde se dirimirán cuestiones impositivas y hasta habrá una clara elección por parte de la gente”, señalo agregando que no están incorporando una tecnología cuando “el usuario quiere contar con este servicio mejorado”.

No obstante enumeró que hay varios problemas en el sector, los cuales fueron planteados por los taxistas que reconocen tales aristas. Una es que los dueños de los taxis no son los mismos que los manejan, también cuestiones con carnets de conducir y falta de registros. “Otro reclamo es que las remiseras que tienen muchas licencias, incorporan vehículos que no están en condiciones para brindar un servicio mínimo”, añadió.

“En muchas remiseras no hay baño para mujeres, ni siquiera hay baños”.

Virgili también apuntó a reclamos que tienen sus soluciones. “Hay cuestiones planteadas que están funcionando, como exenciones en porcentajes y son los mismos taxistas que no llevan los papeles, no se acercan a llenar los formularios”, se permitió la aseveración.