Denuncian que el cementerio de la Santa Cruz está "totalmente deteriorado"

Hace ya varios días que los trabajadores municipales del cementerio de la Santa Cruz se encuentran en estado de asamblea permanente por la falta de respuestas del Ejecutivo, y exigen, entre otras cosas, el pago del bono de $30mil pesos.

En las denuncias exponen el abandono del lugar de descanso y según lo manifestaron, desde el principio de la intendencia Romero, faltaron herramientas para el trabajo y las obras prometidas nunca se efectuaron.

“Estamos muy desilusionados con esta gestión que nos había prometido mucho y la verdad es que no cumplieron nada”, dijo Jorge, uno de los trabajadores y reclamó que en cuatro años solo una vez les dieron indumentaria, pero ya se les rompió.

Respecto al estado de los nichos y los mausoleos, indicó que se encuentran en muy malas condiciones y que los proyectos de reparación todavía no llegaron. “Es una decisión meramente política. Nosotros no podemos reparar nada, porque no tenemos ni el material, ni el poder de decisión”, agregó el operario por Aries.

El malestar de estos trabajadores también salpicó a los gremios, porque aseguraron que recién "aparecen porque están perdiendo afiliados", pero en el trabajo diario no están presentes, “no tenemos ni siquiera un botiquín de primeros auxilios, no hay capacitación laboral, e incluso se pone en riesgo nuestra salud. Ni la municipalidad ni la intergremial hacen nada”, finalizó.