La dirigencia Antoniana a pesar de estar en la cuerda floja dice: “No nos damos por descendidos"

El Santo vive días complicados tras el empate sobre la hora ante Boca Unidos ya que no tiene margen de error si es que quiere mantener la categoría. Las declaraciones del técnico Adrián Gorostidi fueron la gota que rebalsó el vaso sumado las deudas que se tienen de meses con el plantel y sus viviendas para que varios jugadores rescindan el contrato con el club Antoniano.

En diálogo con Solamente Futbol por Infinito FM 96.5 Mhz el tesorero de Juventud, Guillermo Copa dijo que: “La única verdad es que hasta ahora son solo dos jugadores los que manifestaron su intención de irse, Ceresole y Gonzalo Martínez. La gente de fútbol habló con Gorostidi. Hoy no nos suman la gente que no tiene el compromiso" y agregó “Estos jugadores no van a ser tenidos en cuenta y, en teoría se van, digo en teoría porque aún no se finalizó el vínculo. Tal vez haya algún jugador más con intenciones de irse, pero no está en nosotros desmantelar el plantel “.

Contó la postura del club por las 5 bajas que cuenta el plantel en el torneo: ”No podemos permitir más bajas, ya se fueron 5 jugadores. 'Loro' González, López Alba, López Rubio y ahora Ceresole y Gonzalo Martínez. No es bueno, pero desde lo económico son dos sueldos menos para el mes que viene" y además “Estamos en una situación muy complicada, estamos haciendo todo lo posible para dejar a Juventud en la categoría. Todo va de la mano, pero tenemos que ayudar a la suerte también”.

El tesorero habló de cómo es la relación del plantel con la dirigencia: "Tenemos empatía con ellos y sabemos que el plantel tiene empatía con nosotros. Queríamos jugar en el Honorato y yo ya sabía que en el Martearena la gente no iba a ir en gran cantidad. No nos damos por descendidos"

"No vamos a ocultar la realidad de que se le está debiendo un mes al plantel. Entendemos porque tenemos empatía, sabemos que hay un descontento cuando laburas y no se te paga, yo también la pasé”

En relación al partido del sábado contra Sol de América contó: "Gorostidi nos pidió viajar dos días antes del partido, pero económicamente no nos cierran los números, así que no creo que sea posible eso y pagaremos la deuda con algún financiamiento, pero no queremos quedar mal con nadie” y agregó “Hoy le vamos a llevar tranquilidad al plantel con el tema de alquileres. Estamos trabajando en todos los frentes".

"Tenemos una deuda importante por las viandas que se le daba al plantel. Antes se le daba por contrato a los jugadores y llegó un momento que dijimos basta porque el precio creció mucho. Vamos a saldar esa deuda, claro"

Por ultimo contó las distintas formas de generar que el plantel de un cambio de timón para poder mantener la categoría: “Un socio acercó gente para hacer una limpieza de energías negativas. Soy un agradecido a los socios con iniciativas y todo lo que sirva para que Juventud salga de este momento es bienvenido" y a su vez comento lo que hizo el presidente: "Russo me manifestó que la Dra. Chacón Door iba a hablar con el plantel para ayudar desde otro punto de vista, desde la metafísica. Ella ya había hecho esto en otros planteles de fútbol"