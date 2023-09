Ignacio no volvió del colegio y su familia lo busca desesperadamente, estaría con un adulto

Hace 2 días Ignacio Gabriel Fernández de 17 años, un adolescente salteño salió en la mañana desde su domicilio rumbo al colegio Juan Calchaquí pero pasada las horas el joven no retornó con su familia como lo hace habitualmente.

Su familia no dejó pasar mucho tiempo e inició la búsqueda del menor a través de redes sociales para dar con su paradero. El chico vestía un pantalón beige y una remera beige del colegio Juan Calchaquí.

Ignacio salió como cada mañana rumbo al colegio el día miércoles 27 y hasta ahora la única novedad que tuvo la familia es que estaría con un hombre mayor de edad, con el cual incluso tiene fotos.

La madre del adolescente habló con el 10 TV y contó que si bien todo es materia de investigación tras radicar la denuncia en Comisaría de B° Palermo supone que su hijo se encuentra en compañía de un adulto.

Mirian contó más detalles de la situación: "Esté desaparecido desde el miércoles. La directora hizo un rejunte de compañeros a ver si Ignacio les dijo algo y sacamos datos que nos llevaron a este señor".

La mujer explicó que "al parecer el señor recluta menores, ofreciéndoles trabajo" porque él dejó una carta diciéndome eso. "Me dijo que se iba por tema de trabajo y coincidía con la descripción que daban los chicos ese hombre", afirmó.

Describió a su hijo como un chico de casa. "Es aplicado, no se con que artimañas aprovechó para convencerlo. No se donde puede estar. Es reservado como todos los adolescentes en sus estudios es aplicado. En casa es un hermano responsable, es el mayor. No tiene malicia".

Ignacio lo presentó como pareja

El señor al que señalan como quien el menor se encuentra estuvo en el domicilio de la familia hace un mes. "Vino a mi domicilio no sé con qué intención. Yo me opuse, venia con otra intención, como pareja. Para mí, mi hijo está sometido".

"Es el único inconveniente que tuve con mi hijo. Se acercó yo le dije que iba hablar primero con mi hijo y después iba entrevistarme con él. El señor entendió y se retiró de mi domicilio".

Contó que su hijo es bisexual. "En ese momento le dije está bien pero con una persona mayor no. Tiene familia, hijos de la edad de mi hijo. Me dijo que tiene 36 pero aparenta más".

Tras ese episodio, la mujer asegura que todo siguió con normalidad y ahora solo busca que el joven sea localizado, ya que cree que está siendo víctima del adulto que podría estar manipulándolo.