Javier Russo: "Lo de los jugadores que no quieren entrenar en el club me parece una extorsión"

Después de la dura derrota del domingo pasado ante Sol de América por 2 a 1 que lo termino hundiendo en la tabla al Antoniano poniéndolo en zona de descenso a falta de tres fechas para que culmine el campeonato, las malas noticias siguen resonando por los pasillos del Honorato Pistoia; en este caso que los jugadores no quieren entrenar en el santuario hasta que la dirigencia no les resuelva la deuda salarial y alquileres de las viviendas en las que viven.

En diálogo con Solamente Futbol por Infinito FM 96.5 Mhz, el presidente Jaiver Russo salió al cruce ante la medida de paro de no entrenar de parte de los jugadores en Lerma y San Luis: "Lo de los jugadores que no quieren entrenarse en el club me parece una extorsión. La deuda es de 15 días. Este mes se vence recién al día 20 de este mes. Reconozco que se le fueron cancelando de a porcentajes” y desconoció que el plantel se entrenó en otro lado hoy por la mañana.

Adelantó que esta tarde iba a reunirse con los jugadores para ver de cancelar la deuda que se tiene con el plantel: “Está tarde me voy a reunir con el referente del plantel, le voy a decir la forma en que le vamos a pagar, acá todo el que se fue, se fue pagado, DT, jugador, etc. Bajemos los decibeles, hablemos y volvamos a entrenar" y aclaró que: “Hay muchas cosas que no son correctas, estamos peleando por el club. La situación es difícil, pero se le va a pagar a todos".

Por otro lado, habló de donde se sacarán los fondos para cancelar las deudas: "Ya viene el subsidio y la recaudación, todo será destinado a pagar las deudas que tenemos. Son pocos los alquileres que se deben dos meses, la mayoría solo se debe el mes en curso" y agregó: “De mi bolsillo estoy pagando tres departamentos, no me gusta decirlo, peor lo digo para la tranquilidad de Juventud y para que la gente sepa que ponemos todo para la tranquilidad de todos".

El presidente Antoniano fue duro ante las críticas que se le hacen hacia su persona o a la dirigencia por parte de la oposición o de las redes sociales: “Acá vienen a decir que robamos, eso es fácil. Deberían venir a ver cómo es que pagamos las cosas, a veces el dinero sale de nuestros bolsillos. Existe una deuda de un mes con el plantel pero parece que hay que estar diciendo todo lo que uno hace porque uno pone hasta la tranquilidad de mi familia en juego, me tirotearon la casa y seguí. Es fácil salir a decir que robamos".

Por último, culminó diciendo: "Lo que quiero decirle a la gente es que hicimos, hacemos y haremos todo el esfuerzo para pagar a todos, plantel, DT, alquileres, viajes y hoteles, tengo los recibos, no digo nada por decir. Mientras otros equipos deben dos meses y pelean arriba, nosotros tenemos uno de los presupuestos más altos del Federal A y estamos peleando el descenso".