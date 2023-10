Bono de Anses: ¿hasta cuándo hay tiempo para anotarse en el IFE?

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses) continúa con la inscripción al nuevo bono o Refuerzo para trabajadores informales, una política similar al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que se entregó durante la pandemia de coronavirus. ¿Hasta cuándo hay tiempo para anotarse?

En paralelo, el organismo previsional avanza con el calendario de pagos de octubre 2023, que incluye un bono de $37.000 para jubilados y refuerzos para la Asignación Universal por Hijo (AUH).



Refuerzo para trabajadores informales

El ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, confirmaron un nuevo refuerzo para trabajadores informales. La asistencia tiene un monto de $94.000 y se pagará en dos cuotas de $47.000 en octubre y noviembre.

El nuevo bono o IFE forma parte del Programa de Fortalecimiento de la Actividad y el Ingreso que lanzó Massa con el objetivo de apuntalar el consumo y reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables. La iniciativa también incluye otras ayudas, como la suma fija para trabajadores en relación de dependencia o el bono para empleadas domésticas.



Inscripción al nuevo IFE

Las personas que cumplan algunos requisitos podrán anotarse para recibir el bono de $94.000 en Mi Anses, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.



¿Quiénes pueden cobrar el nuevo IFE?

El nuevo bono de Anses es compatible con personas de 18 a 64 años, que cuenten con al menos 2 años de residencia en Argentina, y no tengan un empleo formal.



Las condiciones de acceso son:

*No contar con ingresos registrados, es decir, no tener trabajo formal ni ser monotributista, autónomo o trabajadora o trabajador de casas particulares.

*No contar con ningún tipo de asistencia económica del Estado, es decir, no ser titular de la Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Progresar o Prestación por Desempleo ni de programas sociales como Potenciar Trabajo, entre otros.

*No ser jubilada, jubilado, pensionada o pensionado.

*No contar con cobertura de salud.

*No tener registrados a tu nombre automóviles de menos de 10 años de antigüedad (no aplica a motocicletas).

*No tener registrados a tu nombre inmuebles, aeronaves o embarcaciones.

*No tener consumos con tarjeta de débito y/o billeteras virtuales iguales o mayores a $90.000 en los meses de junio y julio 2023.

*No tener consumos acumulados con tarjeta de crédito iguales o mayores a $120.000 (sumados entre junio y julio 2023).

*No tener acreditaciones iguales o mayores a $90.000 en cuentas bancarias o billeteras virtuales en los meses de junio y julio 2023.

*No haber operado activos financieros ni moneda extranjera en los últimos 6 meses.

*No tener plazos fijos durante el período de junio o julio de 2023.

*Si tenés entre 18 y 24 años, y no tenés hijos a cargo o cónyuge, se evaluará tu grupo familiar. No debiendo, tus padres contar con ingresos iguales o superiores a 3 Salarios Mínimos Vitales y Móviles o haber comprado activos financieros (bonos, acciones) o moneda extranjera ni tener plazos fijos. Tampoco podrán poseer embarcaciones, aeronaves o haber declarado bienes personales.

*Tener una cuenta bancaria a tu nombre. Solo vas a poder recibir el refuerzo en una CBU válida, es decir, no vas a poder ingresar cuentas de billeteras virtuales o CVU.



Para anotarse al bono hay que seguir estos pasos:

Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de Seguridad Social, desde la app para celular o en anses.gob.ar.

Solicitar el Refuerzo de Ingresos para trabajadores informales.

Seguir los pasos hasta completar la solicitud.

Luego, hay que ingresar una CBU a tu nombre para saber donde depositar el refuerzo. No se puede ingresar cuentas de billeteras virtuales o CVU.



¿Hasta cuándo hay tiempo para anotarse al IFE?

Las personas que se quieran inscribir al refuerzo o bono de Anses podrán hacerlo todos los días desde las 14 hasta las 00 horas.

Con respecto al cierre de inscripción al IFE, la Anses dijo a BAE Negocios que por el momento no hay un tiempo límite para anotarse y que "dependerá del cierre de la liquidación de noviembre, que aún no tiene fecha".

Fecha de cobro bono de $94.000 o IFE 2023

La primera cuota de $47.000 del bono o IFE de Anses se acreditará a partir del próximo lunes 9 de octubre 2023. /BAE