Reinició el juicio por los 43 gendarmes: "En mi corazón sigo esperando a mi hijo todos los días"

En el marco de una nueva audiencia de juicio por la muerte de 43 gendarmes en un incidente vial ocurrido el 14 de diciembre de 2015, Beatriz Salas, mamá de uno de los gendarmes fallecidos, oriundo de Córdoba, lamentó haber tenido que esperar seis años "para arrancar un juicio que tendría que haber sido inmediato".

En la oportunidad, dijo desconfiar del testimonio de las autoridades. "Estamos preparados para escuchar mentiras, van a negar en todo momento lo que pasó esa noche, entonces tenemos que estar preparados y fuertes para escuchar "barbaridades" seguramente de parte de la defensa", contó.

"Todo el mundo sabía bien el estado del móvil. Los choferes habían detectado falles y lo habían sacado de circulación. El jefe de Motorizada Villsanti tenía conocimiento pleno de como estaba el colectivo y que no debía salir y él dijo "sale o sale" salieron igual "los mandaron a morir" con conocimiento".

"Los mandaron a morir con conocimiento"

Continuando en su descargo, dijo que "Villasanti tuvo esa noche en sus manos la vida y la muerte y los mandó a morir. ¿Cuál era la premura esa noche de salir? Sacaron el móvil que no debía salir, el chofer dijo "los que viajen en ese coche van a morir" y acá estamos a casi 8 años reclamando justicia para los 43 hijos".

Fue un homicidio en masa, solo piden cárcel

La mujer, dolida pero firme, expresó que se trató de un homicidio en masa". "Los mandaron a morir peor que animales, además denunció que tras esta tragedia los gendarmes "los siguen trasladando".

Insistió en el pedido de justicia. "Queremos que la Justicia lo mande presos como cualquiera. ¡Cárcel, cárcel, cárcel! para mi tiene que ser perpetua. Mataron 43 seres humanos destruyeron 43 familias. Ellos siguieron gozando de libertad, privilegios, ascensos, ascensos por matar a 43, teniendo subordinado a su cargo habiendo matado a 43 negligentemente. No sé donde está la Justicia, hay que volver al diccionario y buscar que significa Justicia para el Estado, que nunca estuvo presente".

La mujer aseguró que "Nunca nos escucharon ni nos dieron el pésame, Para el Estado no significaron Nada, me volví a morir ¿cuántas veces puede morir una madre? No tenés idea.

Los imputados

En la causa fueron imputados el suboficial mayor Ricardo Ernesto Villasanti, quien estaba encargado de la División Motorizada del Destacamento Móvil 5 de Santiago del Estero, el responsable de la logística del viaje, el comandante Juan Carlos German, el jefe de personal, el comandante Juan Carlos Bordón, el jefe del Destacamento, el comandante mayor Elio Rafael Martínez, y el comandante principal Ramón Antonio Maidana, segundo en el mando, por presunta responsabilidad penal y civil sobre el siniestro ocurrido el 14 de diciembre de 2017.

De acuerdo con la información proporcionada por El Tribuno, el accidente ocurrió en la ruta nacional 34, a la altura del kilómetro 956, sobre el puente del Río Balboa, en la localidad de Rosario de la Frontera que se ubica a unos 180 kilómetros al sur de la capital. La tropa de 51 gendarmes había sido enviada del Destacamento Móvil 5 del Santiago del Estero con dirección a Jujuy luego de que la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, los convocara para neutralizar los conflictos desatados en la provincia del norte.

Los agentes eran trasladados en un colectivo Mercedes Benz que era conducido por el sargento primero Orlando Díaz y el cabo primero Oscar Manrique que viajaba como acompañante. Según la investigación, el vehículo cayó al fondo del Río Balboa después de que se le reventara uno de los neumáticos del costado derecho. Como consecuencia del siniestro, los 43 gendarmes perdieron la vida en el acto y otros cuatros viajeros tuvieron que ser hospitalizados.