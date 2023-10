Por la penúltima fecha del Federal A, Santos obligados a ganar, Cuervos y Albos ya clasificados

Este fin de semana se juega la ante penúltima fecha del Torneo Federal A en la que el Santo se juega una de sus últimas chances para seguir manteniendo la categoría frente a 9 de Julio el domingo a las 17, el Cuervo buscará seguir teniendo la ilusión de terminar primero al verse las caras el sábado a las 16 ante Crucero del Norte y el Albo se medirá ante Sarmiento en búsqueda de consolidarse en la punta el domingo a las 16.

En primer lugar, el Cuervo jugará en Misiones ante Crucero del Norte en búsqueda de lograr la cima del torneo a falta de tres fechas, además en caso de ganar le dará “una mano” al Antoniano porque en caso de que el conjunto Azabache sume de a tres y el Santo haga o mismo vuelve a depender de si mismo en las últimas dos fechas del torneo.

Para este partido el técnico Víctor “El Tano” Riggio tiene pensado poner lo mejor que tiene en cancha ante el Colectivero ya que ira en búsqueda de seguir sumando para poder terminar lo mejor clasificado posible de cara a los Playoff. El 11 Cuervo será: G. Salort; L. Reynoso, F. Rodríguez, A. Giordano y L. Puñet; S. Navarro, J. Carrizo, J. Mazzola (por Gómez); L. Vella y L. González; F. Reyes.

Por otro lado el Albo recibirá a Sarmiento de Resistencia que mantiene una leve ilusión con meterse dentro de los 4 clasificados para los Playoff mientras que el equipo dirigido por Forestello tendrá que ganar para consolidarse en la cima de la zona, a falta de 9 puntos en juego y sabiendo que en la última fecha tiene libre.

Por eso para este partido “El Yagui” tiene en mente lo mejor que tiene para ser un sólido líder y así alejarse de su mayor perseguidor que es nada más ni nada menos que Central Norte. Por eso para este partido piensa poner en cancha a: Federico Abadía; Ivo Chávez, Adolfo Tallura, Daniel Abello, Ignacio Sanabria y Rubén Villareal; Daniel Carrasco, Matías Birge y Walter Busse; Ezequiel Cérica y Fabricio Rojas.

Por último, el Santo se medirá ante 9 de Julio con la obligación de ganar ya que faltan tres fechas para que culmine el torneo y hasta el momento se encuentra en zona de descenso y tendrá que sumar la mayor cantidad de puntos y esperar que Crucero del Norte pierda los suyos para poder mantener la categoría.

Ardían Gorostidi todavía no hizo practica de futbol por lo que no tiene definido el equipo pero si se sabe que Martín Esparza no jugará lo que resta del torneo por recibir una tarjeta roja ante Sol de América por lo que el tribunal de disciplina le otorgo tres fechas de suspensión.