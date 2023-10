¿El Insaurralde salteño? Un diputado apareció en una moto Ducati, mirá su respuesta

Luego del escándalo nacional e internacional de Martín Insaurralde, llegó el turno del diputado provincial por el departamento San Martín, Matías Monteagudo.

Durante los últimos días, vecinos de esa localidad lo vieron a bordo de una motocicleta Ducati, valuada en 45 mil euros. Por supuesto esto generó la indignación que se tradujo en centenares de posteos y reproducciones en redes sociales.

Es que San Martín no es cualquier departamento. Es el distrito donde los pobladores, desde la semana anterior, tienen agua en los grifos solo para uso sanitario y no apta para el consumo humano. Allí residen las poblaciones más pobres y vulnerables, como son las comunidades originarias, y el resto de la población padece todas las semanas los cortes de ruta, entre otras cosas.

¿De qué manera un legislador provincial puede darse el lujo de tener esa motocicleta?, se preguntan en las redes sociales. Quien expuso la lujosa adquisición fue el abogado Sergio Heredia, y ante esto, el diputado se vio en la obligación de responder, ya que también posé una una camioneta doble tracción de alta gama.

"Entiendo el malestar en la opinión pública en un momento como este. No somos ajenos a la situación por la que está atravesando la gente, básicamente por la cuestión económica. Pero quiero decir que todo lo que tengo lo obtuve mucho antes de ser legislador y puedo demostrarlo sin ningún problema", empezó Monteagudo su defensa.

En diálogo con El Tribuno, aseguró que previo a entrar en política tuvo ingresos que justifican el acceso a cada uno de sus bienes. "Las motos son mi pasión desde siempre. Yo tengo un auto Gol modelo 2017 sin levantavidrios y estoy pagando mi casa con un crédito hipotecario a 30 años”, contó.

“Pero más allá de eso, yo soy un profesional. Soy tecnólogo en alimentos y me desempeñé en muchas empresas del sector privado, con cargos de mediana y alta jerarquía, donde pude acceder a la mayoría de mis bienes. Luego me dediqué a mi actividad privada hasta el día de hoy, que complemento con mi cargo como legislador", expresó.

"No se puede juzgar a las personas por las redes sociales. Yo no tengo nada que esconder y los que me conocen saben de mi familia, de dónde venimos y cómo trabajamos. Me involucré en política para cambiar realidades y estar pendientes de las cuestiones que afectan al departamento desde hace muchos años", expresó.

Al respecto y sobre su tarea en la Cámara Baja de la Provincia, manifestó que "es falso que tengo un 50 por ciento de ausencia en la Cámara de Diputados. Casi no falté a ninguna sesión en los 4 años. Me siento dolido y afectado, porque se falta a la verdad", sostuvo el legislador norteño.