Sáenz recorrió obras en Cafayate y pidió por una patria más federal

El gobernador Gustavo Sáenz visitó durante la mañana de hoy la obra del Centro de Convenciones de Cafayate, emplazada sobre la ruta 40, entre el río Lorohuasi y el balneario que lleva el mismo nombre.

El mandatario estuvo acompañado por su esposa Elena Cornejo, por el intendente Fernando Almeda y por los ministros de Turismo y Deportes, Mario Peña y de Infraestructura, Sergio Camacho.

Allí dialogó con los medios y dijo estar muy contento de ver el avance de la obra por sobre todas las cosas, “porque lamentablemente se han acostumbrado mucho a que se diga que se va a hacer una obra determinada”.

“Estamos muy contentos con el avance, con la obra y con lo que va a significar para Cafayate”

“Es fundamental cumplir con nuestra palabra, y gestionamos muchísimo esta obra que le va a dar a Cafayate la posibilidad de que las convenciones no sean solo en Salta las, sino que también sean allí”, dijo.

Añadió que esto ayuda mucho al turismo, a Cafayate y a todo lo que significa. “Vinimos a ver el avance de obra que va a en un 40%, se calcula que en marzo estará listo si nos acompaña el tiempo y todo lo que nos debe acompañar para que eso suceda y Dios quiera que así sea”, confirmó.

Añadió que hay muchos empleados que trabajan en el lugar, de los cuales casi en un 80% son cafayateños, “que es lo que nos interesa en cada lugar, que se tome manos de obra local”.



Habló también en la oportunidad sobre la UPATECO, obra que también visitó durante la mañana y dijo que desde que asumió tomó la decisión de que las universidades de la provincia tenían que darle la posibilidad de acuerdo a la geografía a los más chicos y grandes también de tener materias cortas para luego poder salir y trabajar.

“Ya hemos inaugurado en Rosario de Lerma y en Rosario de la Frontera. Hay cursos en Orán, Tartagal, Capital y ahora vinimos a ver la de Cafayate”, dijo con alegría y añadió que la idea es que en cada lugar de la provincia puedan capacitarse y estudiar gratuitamente y con excelencia.

“Toda la semana pasada hemos estado recorriendo obras y esta semana haremos lo mismo, no inaugurando porque no se puede porque hay muchas que no están terminadas”, dijo.

Destacó que la obra pública y privada es fundamental porque genera trabajo genuino y eso es lo que necesitamos los que vivimos en el norte.

“Aquellos que manifiestan que la obra pública y educación pública no son importantes y que a la educación hay que pagarla, ponen en riesgo a aquellos que no tenemos las posibilidades que tiene el resto del país”, criticó.

“Este país se dijo federal desde que nació la Patria y lamentablemente siempre tuvo una visión absolutamente central. Ellos tienen subsidios y privilegios y a nosotros nos dejaron con muchas asimetría e injusticias”, siguió.

Sobre esto dijo que “que hoy estamos trabajando para revertirla gobernadores de distintos signos políticos que anteponemos a la gente ante que la bandería política, porque primero está la gente que nos acompaña y que tiene esperanza en cada uno de nosotros. A mí me han ratificado hace unos meses atrás y vamos a seguir peleando por los salteños sobre todas las cosas”.