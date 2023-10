Feroz golpiza a un comerciante en R° de la Frontera, rompieron todo y se llevaron su trailer

Sin dudas la inseguridad y los hechos violentos que se dan en torno a muchos de ellos son lamentablemente las noticias diarias. En las últimas horas se difundió un video de tomado por las cámaras de seguridad de un comercio en Rosario de la Frontera donde un hombre es brutalmente agredido por otros tres que le terminan robando.

Se trata de un conocido supermercado ubicado sobre calle Güemes casi Avellaneda donde las cámaras de seguridad captaron el momento en que el hombre fue agredido.

"Vinieron tres chicos y como tenían cajón de cerveza a mano, no sabía que venían a hacer problema, uno de ellos había robado y teníamos grabado en las cámaras y yo les dije que no entren mi negocio porque iba a hacer denuncia, entonces se enojaron y empezaron a reaccionar mal", dijo Jass, el propietario del comercio.

En ese momento, uno de los sujetos le propinó una cachetada, en ese momento Jass tomó un palo para defenderse y se desató una feroz pelea, donde el comerciantes resultó con muchos golpes y la destrucción de muchos elementos del local, según detalló El Vocero Hoy.

"Me hizo daño a la computadora, el cpu está roto, el posnet, impresora, vidrios, envases de cervezas, no sé por qué reaccionó así, primero me dió un cachetón y saqué un palo para defenderme pero me agarraron entre tres y yo estaba solo", aseguró el propietario del comercio.

Luego de cerrar se retiró para trasladarse hacia el hospital para recibir asistencia médica, pero al retirar la camioneta, se dio con que le habían robado el trailer.