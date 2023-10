Comercios en Salta, entre la inestabilidad económica y la esperanza del Día de la Madre

En medio de una economía inestable y una incertidumbre creciente, los comerciantes salteños se preparan para afrontar el Día de la Madre, una fecha históricamente “crucial” para el sector.

Al respecto, Carol Ramos, titular de Comerciantes Unidos, en diálogo con InformateSalta, aseguró que la incertidumbre sobre la tasa de cambio afecta las decisiones de compra y venta.

Según dijo, los comerciantes temen que, aunque vendan sus productos, la devaluación de la moneda los obligue a gastar más en reposición, dejándolos en una situación complicada. “Estamos en un momento muy crítico, no sabemos si nos conviene vender o no, porque no sabemos a cuánto, no sabemos si vamos a poder reponer”, comentó.

“Yo vendo electrodoméstico, y prefiero por tener el lavarropa y no malvenderlo hoy y no poderlo reponer después”

A pesar de estas preocupaciones, Ramos comentó que el Día de la Madre es tradicionalmente una fecha de ventas sólida para el comercio en Salta. “En esta fecha siempre remontan las ventas, pero el problema es que lo que vendamos luego no nos sirva para reponer”, insistió.

“El comercio está sufriendo mucho por la inestabilidad que hay, estamos a ciegas”

También reconoció que la incertidumbre y la falta de claridad en las políticas económicas crean un entorno empresarial complicado. “Nosotros constantemente tenemos que estar reajustando”, manifestó.

Lo más vendido

Por último, indicó que habitualmente se vende mucha indumentaria, calzado, maquillaje, y demás.