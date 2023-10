"El sistema bancario hoy no cumple ningún tipo de riesgo", confiman desde el Banco Central

Luego de la gran disparada del precio del dólar, Juan Dattellis, el director del Banco Central de la República Argentina, explicó que se viven momentos de mucha preocupación. “Me llama la atención en nivel de irresponsabilidad que manejan desde este espacio de la oposición que encabeza Javier Milei”, sostuvo.

Añadió que desde el Banco Central se están utilizando todas las herramientas que tienen al alcance para intentar controlar la situación lo máximo posible. “Las declaraciones donde el candidato dijo que cuanto más alto el dólar mejor para su plan de dolarización, ignora el efecto negativo que tiene esto en la sociedad”, aseguró.

“Pocos días después de decir esto, no conforme con intentar montar una corrida cambiara, busca montar una corrida bancaria cuando dice que recomienda no renovar los plazos fijos y no quedarse con pesos, sino dolarizar todo”, añadió.

Por El 11 TV, el presidente de la entidad, sostuvo que “eso en cualquier sistema financiero bancario del mundo genera que un candidato que fue el más votando en las PASO tenga expresiones en ese sentido, genera cimbronazos, movimiento, preocupación”.

“Hay que tratar de controlar la situación y lo que queremos hacer es transmitir calma en el sentido que no hay ningún riesgo en el tema bancario”

Fue muy claro al decir que se juntan dos cosas acá: por un lado, la situación es frágil, por eso este tipo de declaraciones irresponsables genera el movimiento que genera.

“Si la situación que tuviéramos hoy en el Banco Central fuese más sólida, la espalda y la fuerza para poder controlar esto y que no siga corriendo la brecha cambiara como lo hace, sería más potente”, aseveró.

Añadió que la realidad es que este año, producto de la sequía, Argentina tuvo un ingreso de dólares muy por debajo de lo esperado. “Hubo que sostener la actividad económica y atender la necesidad de importaciones en Argentina para que no se suspenda la actividad económica y eso requirió de masa de dólares”, dijo.

“La situación no es para nada holgada, sino muy ajustada en términos de divisas”

Por otra parte, “frente a esta situación que es muy frágil, se monta esta estrategia del intento de desestabilización conociendo que la situación es frágil y por eso que es se genera el movimiento que se genera y controlarla es muy difícil”, siguió.

Añadió que, durante esta semana, además del informe que sacan las propias instituciones, desde el Banco Central se emitió un comunicado explicando toda la situación.

En ese mismo, se adjuntó un informe que hacen cotidianamente, “que quizás para el conjunto de la población es muy técnico, pero buscamos transmitir transparencia con todos los indicadores que tienen que ver con el sistema financiero”.

“Los datos muestran que el sistema financiero en argentina es completamente sólido y solvente”, concluyó.