Para Sáenz, el triunfo de Sergio Massa es clave para el futuro de Salta

Poco antes del inicio de la veda electoral, el gobernador Gustavo Sáenz brindó una entrevista en el programa Cara a Cara, oportunidad en la que destacó el rol del actual ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa.

El mandatario subrayó que la propuesta del ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación es seria y representa la posibilidad de un gobierno de unidad nacional, a la vez que destacó su valentía al asumir una gran responsabilidad cuando otros se retiraban.

"Quiero que los salteños sean los ganadores y para que eso ocurra, Massa debe triunfar"

Bajo esa lógica, expresó su deseo de que en las urnas del 22 de octubre se exprese, sobre todo, el principio democrático y volvió a ratificar su apoyo al candidato con quién supo compartir fórmula presidencial en 2015. "Quiero que los salteños sean los ganadores y para que eso ocurra, Massa debe triunfar", sentenció.

Dos modelos diferentes

En ese contexto, indicó que en esta elección se dirimen dos sistemas: el democrático, cuya consolidación fue un largo y arduo proceso, y un sistema contrario representado por alguien que se opone a todo y rompió lazos con la mayoría, en referencia al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.

La propagación del odio

Por otra parte, subrayó que un elemento distintivo de la campaña electoral fue la propagación de la "política del odio" por parte de algunos candidatos y un esfuerzo por aprovechar la incertidumbre y la ira de la población con propósitos negativos.

Los que más chances tienen

En lo que respecta a las elecciones del domingo, Sáenz consideró que tres candidatos tienen las mayores posibilidades de llegar a la Presidencia de la Nación y los instó a buscar un consenso entre todas las fuerzas políticas.

Unidad nacional

En la oportunidad, resaltó que esta situación no puede ser resuelta por una única persona y llamó a la formación de un gobierno de unidad nacional.

Siguiendo la línea de sus declaraciones previas, hizo hincapié en la necesidad de priorizar los problemas que afectan a la población por encima de los intereses políticos y personales.

Obra pública

Con respecto a este punto, lamentó que una de las plataformas de campaña del presidenciable de La Libertad Avanza, Javier Milei, sea la eliminación de obra pública para reducir el gasto del Estado. "Con las propuestas de Milei se pierden más de 15 mil puestos de trabajo", expresó.

Asimismo, alertó que “si el Estado no está presente”, uno no podría imaginar lo que sería, por ejemplo, el departamento San Martín, en donde la única forma de tener agua es que llueva o que el dique Itiyuro no se vacíe.