¿Podría Argentina romper relación con el Vaticano?

Ayer fue el cierre de campaña del candidato a presidente, Javier Milei y volvió a entrar en la polémica por los dichos del economista Alberto Benegas Lynch, uno de los referentes libertarios, con un discurso que representó un nuevo contrapunto entre el candidato de La Libertad Avanza y la Iglesia Católica porque, entre otros ítems, solicitó “cortar relaciones con el Vaticano” mientras el Papa Francisco esté al mando.

Pero, ¿qué piensa la Iglesia de esto? Desde Radio CNN Salta 94.7 MHz, dialogamos Luis Antonio Scozzina, obispo de la diócesis de Orán, una de las diócesis más grandes que tenemos en Argentina, y habló del tema.

“Lo que quiero es compartir una reflexión de este momento que estamos viviendo. Yo creo que estamos viviendo un momento, no solo en nuestro país, de muchas incertidumbres y de muchas situaciones conflictivas, también a nivel mundial”, dijo al iniciar.

Añadió que estamos en una escalada de la violencia y de la confrontación que lleva a las situaciones que estamos viviendo en estos momentos muy delicadas. “Lo cierto es que ya no se circunscriben a un conflicto de territorio, como era el caso de Ucrania, sino que, este conflicto árabe-palestino con el pueblo judío, tiene unas connotaciones que repercuten en todo el mundo, y particularmente también en nuestro país”.

“Yo no quisiera hacer referencia a alguien que tiene la libertad de decir lo que piensa, pero me parece que volver a ciertos anacronismos históricos, de posturas, cuando en este momento la invitación ya no la hace la iglesia, sino que las mismas Naciones Unidas están llamando al diálogo, están llamando al respeto de los países, al respeto, inclusive”, resaltó.

Aquí hizo la salvedad que ya hay posturas muy contradictorias en lo ideológico, en el posicionamiento político. “Yo creo que no nos hace bien al espíritu democrático y sobre todo al espíritu de pacificación que creo que está necesitando nuestro país en este momento”, añadió.

“Estas cosas me parece que no contribuyen a este momento, y es abrir nuevas grietas que capaz que después tengan sus consecuencias muy graves”

Explicó que los que estudiaron la historia, conocen el contexto de confrontación entre Iglesia y Estado, “que me parece que además de ser atemporal, trae una contradicción que ha sido superada a lo largo de la historia y de las relaciones de los Estados, y mucho más cuando se trata de una confrontación”.

Hizo hincapié que para “nuestro norte es muy cara la expresión religiosa, porque nuestro pueblo vive una cercanía y una pertenencia cordial con la iglesia católica, que me parece que hiere los sentimientos de nuestro pueblo y del sentir”.

Fue muy claro con no querer responder al cuestionamiento ensimismo, porque sostuvo que le parece que hay algo más grave, “que podamos adherir a confrontaciones, que están superadas por un lado, y entrar en nuevas confrontaciones donde se toca el sentimiento del pueblo simple, del pueblo sencillo”, añadió.

Dijo que es necesario a la hora de emitir el voto que es importante tener cierta coherencia entre lo que profeso, y lo que uno va a elegir para el futuro del país.

“Me parece que es extemporáneo, no vale la pena, yo no quisiera opinar sobre algo que me parece que no tiene consistencia”

“Llevar una vida de fe que nos habla de que la ayuda al otro y el compartir solidariamente es parte de nuestra manera de entender la solidaridad, el valor de la ayuda al otro, al necesitado, es parte de nuestro modo de ser cristiano, que no es yo ayudo cuando me sobra, yo ayudo cuando me padece, sino que en el centro está la caridad, en el centro está el servicio a los más pobres y a los más necesitados”, indicó.

Dijo que lo dicho por Benegas Lynch es una postura anacrónica, “además me parece que es un pensamiento de un hombre que, se bien se dice católico, pero es un economista, no estamos hablando con algún especialista en relaciones diplomáticas”.

“Yo creo que es un cuestionamiento de romper con la Iglesia Católica, eso es la implicancia de eso, no es solamente una ruptura con el Estado, sobre todo en el contexto nuestro, que somos un país católico, país con mayoría católica, con tradición católica, con experiencias históricas donde la Iglesia estuvo acompañando, y de hecho acompaña, porque esa es la tarea también de la Iglesia en la construcción de la sociedad”, añadió.