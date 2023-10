Crimen de Víctor Córdoba: confirman la prisión perpetua para la esposa y suegro

La Sala I del Tribunal de Impugnación confirmó el fallo del juez Ramón Haddad que condena a prisión perpetua a padre e hija, José Luis Peralta y Macarena Peralta por el asesinato del peluquero Víctor Córdoba. Por lo cual quedó firme la sentencia, tras no hacer lugar al recurso de Casación.

Padre e hija recibieron la sentencia en abril del año en curso. Según consignó El Tribuno, en la audiencia el juez del Tribunal de Juicio, Sala II, Vocalía 3, Ramón Haddad, consideró a Macarena Peralta, esposa de la víctima, como autora voluntaria y responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo. Mientras que a su padre, José Luis "Gallina" Peralta, suegro de Córdoba, el magistrado lo halló culpable de ser partícipe necesario.

Mientras, en la misma audiencia el fiscal Rodríguez hizo un pormenorizado relato sobre lo ocurrido el 18 de abril del año pasado en la vivienda de los Peralta, ubicada en el pasaje Orán 32 del barrio Parque de Metán, donde "Gallina" Peralta posee una radio FM.

Se refirió a las distintas lesiones que presentaba la víctima como la herida mortal en la cabeza, de unos seis centímetros, en el parietal derecho.

"No hubo testigos presenciales que no fueran los familiares, por eso resultan fundamentales las declaraciones de los vecinos, de los profesionales médicos que lo asistieron y los resultados de la autopsia", dijo el fiscal Rodríguez, quien aclaró que las lesiones que presentaba Córdoba no fueron autoprovocadas, por lo que descartó que se tratara de un suicidio.

La esposa

Para los fiscales Rodríguez y Gómez Amado, Macarena Peralta, esposa del peluquero, fue quien le propinó el golpe mortal en la cabeza. "La misma imputada reconoció que le pegó con un portarretrato y ese elemento de acuerdo a los estudios presentaba sangre en los vidrios, en la madera y en la fotografía", dijo Rodríguez de manera contundente.

Víctor René Córdoba falleció el 22 de abril del año pasado en el hospital San Bernardo de Salta capital, luego de agonizar durante cuatro días, tras recibir una golpiza. La autopsia determinó que su deceso se produjo por un traumatismo de cráneo grave, con fractura de calota, provocado con un elemento contuso con una pequeña punta.