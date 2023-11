Denuncian gordofobia en un centro médico salteño: "Esto es para personas normales"

La discriminación en cualquier ámbito es reprochable y más aún en lugares donde se presta servicios de Salud a personas que realmente necesitan esa atención. Un caso de gordofobía se denunció en las últimas horas de parte de una mujer que asegura fue a realizarse un estudio y la discriminaron por su tamaño.

"Me hicieron pasar al consultorio, cuando me vio la técnica me dijo 'usted está gorda, suba a la balanza porque estas camillas están diseñadas únicamente para personas normales y usted está gorda, no se va poder hacer porque los estudios no van a salir correctos", reprochó la mujer.

Dolida la denunciante dijo "Lo que más me dolió fue que me dijo "gorda y anormal. Esta persona no tiene empatía ni solidaridad. Yo estoy en tratamiento dietético y no logro bajar por mi metabolismo y encima que me venga a decir estoy gorda, soy anormal y no me puedo hacer determinados estudios me parece espantoso, no fui a pedir caridad, fui a pagar".

Advirtió que tras el destrato sufrido en el centro médico tomará acciones y se presentará ante el INADI "Yo les dije, voy a ir al INADI y me dijeron 'haga lo que quiera' ante esta respuesta asegura que no quiere disculpas "Con eso no me van a sacar el dolor que sentí ayer, por ser gorda no soy anormal" cerró por Multivisión.