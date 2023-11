"¡Vamos chicos!": Respaldo social al reclamo de alumnos en el Colegio San Alfonso

Noticia que acaparó todas las miradas durante la mañana de este viernes fue lo ocurrido en el colegio San Alfonso de la ciudad de Salta, donde alumnos realizaron una sentada pacífica en el interior de las instalaciones, en el comienzo de la jornada escolar.

Esta acción la realizaron como gesto de solidaridad tras la reciente desvinculación de la profesora que denunció supuestos casos de maltrato, abuso sexual infantil y violencia de género por parte de otro docente en perjuicio de alumnos de la institución.

En medio de esta situación, los comentarios de los salteños no tardaron en hacerse escuchar, en su gran totalidad, en apoyo a la actitud de los estudiantes de la institución, en solidaridad con la docente separada del cargo y en repudio a la postura tomada desde la institución de calle 25 de Mayo al 580.

Así fueron las opiniones vertidas a través de los posteos en el perfil de Instagram de InformateSalta. “No aflojen chicos”, “Muy buena forma de expresarse”, “Fuerza alumnos, no cedan sus derechos, aplausos”; y “Vamos chicos, exijan justicia”, son algunos de los mensajes en respaldo al estudiantado.

También hubo comentario en solidaridad con la docente, a quien identificaron como Débora. “Apoyo total a Débora por animarse a contar la verdad”, “Qué grande que sos Débora, a ver si la Justicia y el colegio actúan”, “Pobre mujer, ojalá a ese profesor lo echen y ella recupere su trabajo”, son ejemplos de esta línea.

Las críticas y mensajes en disconformidad con el colegio San Alfonso también no fueron menores. “A ver si las autoridades revén su actitud”, “Como ex alumna del colegio me da vergüenza la actitud que toma la institución”; “Qué lástima que este colegio no ayude a sus alumnas, o quiere tapar estas cosas”, expresaron los lectores.

“Tapan todo, es una vergüenza”