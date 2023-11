Godoy: “Si gana Sergio Massa, los salteños vamos a tener cosas que nos interesan”

En una nueva edición del programa Sin Vueltas, el conductor Federico Storniolo dialogó con el dirigente peronista, Santiago “Indio” Godoy, que adelantó el escenario político de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre y el análisis de todo lo ocurrido en este año electoral.

“Yo soy de los que creen que el pueblo cuando vota no se equivoca, esto es una constancia, y me parece que no se equivocó en la PASO, no se equivocó en las Generales porque empezó a advertir sin necesidad de las indicaciones de los políticos”, comentó.

“En las PASO me parece que la gente votó así porque advirtió que el comportamiento de la dirigencia política de todos los partidos afectaba a los intereses propios del pueblo y favorecía a los intereses de los mismos dirigentes políticos, entonces la gente dijo, ¿A dónde hay un tipo que sea disruptivo y que diga lo que ellos no pueden decir, insultar a los políticos? Y ahí apareció este hombre que lo único que hizo fue insultar a la clase política, diciéndole casta, y después con algunas propuestas irrealizables, inexplicables”.

Con respecto a las elecciones generales dijo: “En las generales donde la gente ya se empezó a dar cuenta de esta situación y este hombre obviamente se cebó y planteó algunas cosas que creo que él la cree, porque esa es la filosofía de los libertarios”.

“Ho ya me parece que llegamos a una instancia interesante donde la gente debe optar, el pueblo, no la dirigencia política. La gente personalmente pienso que se inclina por un cambio que no sea una profundidad, el único hombre que hace propuestas, Sergio Massa y empezó a cumplir el tema del IVA, el tema de impuestos a las ganancias, hay un montón de beneficios para las pymes. Permanentemente generando propuestas hace que se acabe esa crítica. ¿Por qué no la hace ahora?”.

Dio su punto de vista como afectó la alianza de Juntos por el Cambio con la Libertad Avanza al candidato Milei “Por supuesto, porque de todas sus propuestas no tiene absolutamente nada que ver con ninguna, la principal que la gente estaba de acuerdo que era la casta política, lo tiene a lo peor de la casta política metido adentro, de todas maneras a mí me parece que aquí en la provincia de Salta hay que sentarse, hay que salir, recurrir al mismo método que nos sirvió para estas elecciones generales, que los dirigentes de los barrios sean los que discutan, planteen, den la cara y aparezcan nuevos dirigentes. Eso fue la metodología con la cual tuvimos éxito y pudimos dar vuelta y quedar a tres puntos después de habernos sacado vergonzosamente 20 puntos”.

“Entonces hoy me parece que Salta está como para poder dar la vuelta y el norte también, para eso es necesario toda la institucionalidad, dirigentes, legisladores, intendentes, lo que le gusta a todo el mundo. Hay que confiar en ellos”.

Adelantó qué hay que hacer para ganar en el balotaje “No hay que dormirse, hay que trabajar muchísimo, porque esta etapa del balotaje es una etapa bisagra dentro de la trayectoria Argentina hacia un éxito. El año que viene tenemos un montón de cosas para mejorar el país”.

“Este tema de que faltó nafta, yo coincido que fue un bloqueo de parte de los proveedores, el estado tiene en sus manos un montón elementos como para combatir toda estas cosas como la ley de abastecimiento, la ley de defensa del consumidor, hay un montón de cosas que el estado la tiene que aplicar, porque si no la aplica, bueno, obviamente se te hacen dueños de la patria y de los intereses y de los bolsillos de los argentinos, los que ganan siempre”.

Sobre el futuro del país dijo que: “Yo creo que viene una buena época y es hora de que haya un buen crecimiento, de que estamos seguros que vamos a sufrir o vamos a tener que hacer un montón de esfuerzos, pero también que haya una buena distribución, que vos digas, bueno, para una inflación, que es la lucha principal y eso debe ser la clave, porque hay empleo y el problema es la inflación y la falta de dólares. Entonces, hay que hacer ese esfuerzo”.

Sobre Sergio Massa dijo que: “Ha sabido leer la realidad política e institucional de la Argentina en este momento, ha sabido adaptarse y evolucionar en forma pragmática, es un pragmático extraordinario, más allá de que sea peronista, me parece que es un pragmático que ha hecho un llamado a la unidad nacional y que a eso todo el mundo lo mira como que va camino a romper la grieta, me parece que no tiene el fanatismo ni la ideología de algunos sectores a veces que tenemos dentro del peronismo”.