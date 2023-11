Juicio por Agustina Cruz: "Uno de sus pensamientos era suicidarse. Él la hacia sentir una basura"

Desde el día martes 7 de Noviembre, y a más de dos años del femicidio de Agustina Cruz de 17 años en Coronel Moldes, inició la Audiencia Debate contra Juan Rodrigo Gallardo como autor de los delitos de homicidio doblemente calificado por la relación de pareja previa y por mediar violencia de género (femicidio) donde el acusado decidió no declarar e inició la ronda de testimoniales que contará con aproximadamente 39 testigos entre familiares, amigos, vecinos que vieron e intentaron asistir a Agustina, además del personal policial y de justicia.

A minutos de iniciar la jornada de este miércoles, Yanina Cruz, mamá de Agustina habló con los medios y se mostró conmovida pero firme en pedir justicia por su hija.

Yanina al ser consultada por el acusado y su presencia en la primer jornada de Audiencia dijo "Está sentado y no se le mueve un pelo". En la oportunidad, recordó que él la hostigaba vía teléfono y redes sociales, cosa que la policía ni la justicia tuvo en cuenta. "Él tendría que haber estado detenido por ese incumplimiento. No se la escuchó a Agustina y ahora tengo que estar acá, pidiendo justicia por ella".

El llamado que ninguna madre quiere escuchar

Yanina relató que sucedió ese día antes de salir de casa. "Ella iba con su compañero y justo ese día su compañero le dijo que se iba de viaje y justo le avisó esa mañana. Ella salió cinco minutos después que mi mamá, no pensamos ni nos imaginamos que iba suceder una cosa así. A las 8.10 me llaman de un número desconocido diciéndome que un chico la había agarrado a mi hija. Empecé a los gritos, pedí que llamaran a la policía. Me dirigí a ese lugar, yo siempre imaginándome que la iba encontrar golpeada a mi hija, no muerta. Cuando llego estaba muerta. No había manera. Le hablaba, le hablaba y no me contestaba".

Consultada por contacto previo o amenazas de buscarla recordó el día que ella lo denunció por un mensaje que recibió Agustina donde le decía "Si no sos mía no vas a ser de nadie" que la policía y la justicia no la tomaron con seriedad porque no le dijo "Voy y te mato sino con otras palabras. En ningún momento le dijo "¡ te voy a matar!".

En cuanto a la familia del joven juzgado, reprochó que hoy estén apoyando a un asesino. "Ayer los vi, esta toda la familia apoyando a un asesino. Para ellos Agustina no esta aquí por su culpa, por culpa de Agustina, para ellos Agustina se la buscó, Agustina lo provocó, es como que dijeran que Agustina le agarró la mano con el cuchillo e hizo que se lo pase por el cuello".

Angustiada, pero firme en lo que busca, una condena justa para su hija desde el punto de vista legal, Yanina dijo que espera del Juicio. "Para nosotros ninguna condena va ser justa pero que sea la máxima, la perpetua. A la perpetua nosotros ya la tenemos desde lo que sucedió. Ayer lo vi y sentí impotencia, verlo que no se le mueve un pelo, esta ahí como que no paso nada".

Agustina pensaba en suicidarse y había escrito una carta: "nos decía que no era vida"

Lo que Agustina sentía "Ella siempre nos decía que eso no era vida para ella, era que tenía que estar cuidándose siempre, no poder ir a ningún lado por miedo a que él se aparezca. Pensamos que al hacer la ampliación creímos lo habían notificado y se calmaron las cosas y pensamos que él había recapacitado pero no estuvo todo ese tiempo en silencio para después ir y quitarle la vida. Agustina había dejado una carta, puso uno de sus pensamientos era suicidarse, él la hacía creer que era una basura que no valía nada".

Respecto al número de denuncias, contó que la primer fue el 20 de septiembre del 2021. "Le dan prohibición de acercamiento y consigna que no se cumplieron, solo iban a hacer firmar, sacaban fotos y se iban. Jamás estuvieron afuera de la casa ni la acompañaron. La justicia no supo ver a pesar de que yo se los comunicaba cuando iban a hacer firmar el cuaderno de consigna. Les mostraba los mensajes o la llamada de números desconocidos, no pasaba nada no iba pasar nada para ellos. No valía para nada la vida de Agustina para ellos" sentenció y aseguró que la ampliación realizada no llegó a la fiscalía nunca.

Perpetua

La mujer pidió "Que reciba la condena máxima y que no salga más. Su mamá y su papá lo van a ver en la cárcel. Nosotros a Agustina no la vemos más, no la escuchamos más porque la callaron. Les hicieron cerrar sus ojitos, porque no fue decisión de Dios".

Los años sin Agustina y sus proyectos truncados

A dos años del femicidio Yanina expresó sus sentimientos. "Uno la lleva como puede, duele, duele todos los días. Pensar si es verdad o no, yo todavía estoy como que ella esta por ahí paseando. Ver mi mamá como sufre, se vive como se puede. Nos quitó a Agustina y nos quitó la vida a nosotros, porque no es vida".

En cuanto a lo que la joven proyectaba a futuro tras concluir el secundario recordó que "Me comentaba que quería estudiar para médico forense y pensando digo, mirá que cosa, ella recién estaba viviendo su vida, lo que tiene que vivir una adolescente. Le cortaron todo, decidieron por ella", concluyó por Multivisión.