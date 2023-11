El ex cura Rosa Torino seguirá tras las rejas, confirmaron la pena a 12 años

La Sala II de la Corte de Justicia de Salta rechazó el recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa del exsacerdote Agustín Rosa Torino, condenado a 12 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de un ex novicio y de una ex monja y abuso sexual simple en perjuicio de otro ex novicio agravado por ser el autor ministro de culto.

La condena, impuesta por la Sala IV del Tribunal de Juicio en julio de 2021, fue confirmada por la Sala III del Tribunal de Impugnación después de no dar lugar a los recursos de casación presentados tanto por la Fiscalía como por la defensa del exsacerdote.

El recurso de inconstitucionalidad cuestionaba la agravante prevista en el artículo 119 del Código Penal y argumentaba que las sentencias eran arbitrarias. Sin embargo, la Sala II recordó que el derecho impugnativo en el proceso penal tiene limitaciones y debe cumplir con ciertas pautas relacionadas con la interposición formal y la impugnabilidad objetiva y subjetiva.

Los jueces destacaron que la sentencia casatoria fue notificada a la defensa el 21 de abril de 2022, y el plazo para interponer el recurso de inconstitucionalidad comenzó al día siguiente. El recurso presentado el 23 de mayo de 2022 fue considerado fuera del plazo establecido.

Además, los jueces observaron un "claro déficit de fundamentación del recurso" y rechazaron el cuestionamiento a la tipificación de los hechos realizada en la sentencia de condena.

La defensa también había planteado la posibilidad de cumplir la condena en el domicilio, pero los jueces señalaron que este planteo debió presentarse ante el juez de ejecución.

En vista de ello, la Sala II confirmó la sentencia de la Sala III del Tribunal de Impugnación y rechazó el recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa del exsacerdote Agustín Rosa Torino.