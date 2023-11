Advierten que llegará a Salta la dificultad para comprar remedios con obras sociales

En los últimos días, las farmacias de la provincia de Buenos Aires dejarán de aplicar los descuentos a los afiliados de obras sociales y prepagas para la compra de medicamentos debido a la gran inflación que vive el país y el incremento constante que están sufriendo los remedios. En dialogo con CNN Salta habló Alberto Escribas, superintendente de Servicios de Salud de la Nación en Salta explicando que pasará en la provincia.

“Hasta ahora en Salta, salvo hace unos meses, no se volvió a hablar de cortar, siguen activas, siguen recibiendo obras sociales y prepagas, no tenemos ningún tipo de información de lo contrario. Aunque sabemos que también van a tener dificultades, porque los laboratorios están haciendo incrementos bastante fuertes de sus medicamentos cada 15, 20 días y las farmacias lo están cobrando como mínimo a los 30 ó 45 días”.

Con respecto a los aumentos de las obras sociales y prepagas que sufren afiliados, sumado al temor de perder beneficios, dejó en claro una diferencia: "la obras sociales tienen el 3% que aporta el beneficiario y el 6% que aporta el empleador y las prepagas aumentamos el 10%, el 15%, el 12%, el 8%, el 5% y así".

“Hoy una familia tipo con un sueldo promedio de 300.000 pesos, paga a las obras sociales 24.000 pesos por un matrimonio con dos hijos, y una prepaga, depende de la edad o si tienen algún tipo de preexistencia, está en más de 60.000 pesos. Hay una diferencia sustancial entre uno y otro pero tenemos que pensar en los beneficiarios de las obras sociales o prepagas, porque si no vamos a terminar saturando a la salud pública”.

Por el lado de la problemática de las obras sociales y prepagas con los bioquímicos por el costo de las consultas dijo que la Superintendencia se encarga de regular las obras sociales y prepaga, "lamentablemente no podemos incidir sobre lo que son los profesionales, médicos, bioquímicos, clínicas, sanatorios", pero considera que lo que están recibiendo por las prácticas que están haciendo, no es lo que tendrían que percibir porque el dólar se fue a 1.100 y todos sus insumos están dolarizados.

En cuanto al tema del cobro de un plus de los profesionales que no le brindan un recibo al afiliado de las obras sociales o prepagas para que después las mismas le reintegren contó que siempre hay que pedir recibo para reclamar a su obra social o a su prepaga, que están pagando por aparte de lo que es la orden de consulta y que sin el comprobante no se puede reclamar.